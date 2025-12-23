El SAS aprueba una oferta de empleo con 10.289 plazas para reducir temporalidad y anticipar jubilaciones

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde a la Oferta de Empleo Público del SAS para 2025, que contempla un total de 10.289 plazas en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

Esta convocatoria se estructura como un instrumento de planificación de recursos humanos dirigido a reforzar la estructura del sistema sanitario público, mejorar la calidad asistencial y avanzar en la estabilidad laboral del personal.

La nueva OEP incorpora una tasa específica para reducir la temporalidad y anticipar las jubilaciones previstas en los próximos ejercicios, con la meta de que en 2026 se alcance el 96% de estabilización de la plantilla.

Del total de plazas convocadas, 8.293 corresponden al turno libre y 1.996 a promoción interna, lo que supone un impulso significativo a la carrera profesional del personal estatutario del sistema sanitario andaluz.

Según ha informado la Administración autonómica, el 10% de las plazas queda reservado para personas con discapacidad con un reparto específico: un 7% para personas con discapacidad igual o superior al 33%, un 2% destinado a personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental.

Estructura de la convocatoria y tasas aplicadas

La Oferta de Empleo Público de 2025 integra distintos bloques de actuación que responden a diferentes necesidades del sistema sanitario. Por un lado, contempla la tasa de reposición de efectivos del 120% autorizada para el sector sanitario en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados, junto a plazas que no computan en dicha tasa, como las destinadas a la puesta en marcha de nuevos servicios.

Por otro lado, incluye la tasa específica incorporada para reducir la temporalidad y anticipar las jubilaciones previstas. Una parte relevante de las nuevas incorporaciones se destina a acompañar la apertura y ampliación de infraestructuras sanitarias, reforzar la atención primaria y consolidar programas estratégicos como los cribados poblacionales de cáncer.

Distribución por categorías profesionales y nuevas especialidades

El desglose por categorías profesionales muestra que Enfermería lidera la oferta con 2.558 plazas para distintas especialidades, seguida por los licenciados sanitarios con más de 1.823 vacantes. También destaca la convocatoria para Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería con 1.675 plazas, celadores con 829 y auxiliares administrativos con 716 puestos.

Entre las características más destacables de esta oferta destaca la incorporación de 3.735 plazas de nueva creación, que ya habían sido anunciadas previamente en Consejo de Gobierno.

Plazos de ejecución y procesos selectivos

La ejecución de la Oferta de Empleo Público deberá desarrollarse en un plazo máximo de tres años desde su aprobación definitiva. Las convocatorias se realizarán mediante procedimientos que garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, con tramitación electrónica obligatoria para todos los candidatos.

Tanto la Administración como las organizaciones sindicales trabajarán en Mesas Técnicas específicas para cerrar la oferta completa de categorías y especialidades antes de febrero de 2026. Este trabajo conjunto permitirá que las primeras convocatorias puedan publicarse antes de que finalice este 2025, agilizando así el proceso de incorporación de nuevos profesionales.

Coordinación con ofertas anteriores y concurso de traslados

La presente convocatoria se suma a las realizadas en años anteriores, concretamente las de 2022, 2023 y 2024. Los datos acumulados desde 2019 resultan significativos, ya que se han resuelto procesos de acceso a 58.701 plazas fijas, a las que hay que añadir 21.953 que actualmente se encuentran en proceso de resolución.

En la misma Mesa Sectorial también se ha aprobado el desarrollo del nuevo concurso de traslados, que se coordinará con las convocatorias de los Decretos de OEP de los años 2022, 2023 y 2024. Esta medida facilitará la movilidad interna de los profesionales sanitarios que ya forman parte del sistema público andaluz.

Requisitos generales para optar a las plazas

Para optar a las plazas ofertadas por el Servicio Andaluz de Salud, los candidatos deben cumplir una serie de requisitos generales, como poseer la nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, tener cumplidos 16 años y no exceder la edad de jubilación forzosa, estar en posesión de la titulación exigida para la categoría profesional correspondiente, y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier servicio de salud o administración pública.

Además, cada categoría profesional requiere una titulación específica. Para las plazas de enfermería es necesario el Grado en Enfermería o equivalente, mientras que para los licenciados sanitarios se requiere el Grado en Medicina y la especialidad correspondiente. Los TCAE deben contar con el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, y los celadores y auxiliares administrativos precisan titulaciones adaptadas a sus funciones específicas.