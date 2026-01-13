El Bono Alquiler Joven 2026 ya tiene fecha en Andalucía
La Junta abre el plazo el 13 de enero con ayudas de 250 euros al mes para jóvenes de hasta 35 años
La Junta de Andalucía reabre el plazo para solicitar el Bono Alquiler Joven 2026 el próximo 13 de enero a las 16:00 horas. Esta ayuda está dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años que alquilen una vivienda o una habitación en la comunidad. El bono concede 250 euros mensuales durante un máximo de 24 meses y se tramita únicamente de forma telemática. Las solicitudes se atenderán por orden de llegada hasta alcanzar las 15.000 peticiones. Para acceder, es necesario cumplir requisitos de edad, ingresos y renta máxima del alquiler.