La Junta de Andalucía reabre el plazo para solicitar el Bono Alquiler Joven 2026 el próximo 13 de enero a las 16:00 horas. Esta ayuda está dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años que alquilen una vivienda o una habitación en la comunidad. El bono concede 250 euros mensuales durante un máximo de 24 meses y se tramita únicamente de forma telemática. Las solicitudes se atenderán por orden de llegada hasta alcanzar las 15.000 peticiones. Para acceder, es necesario cumplir requisitos de edad, ingresos y renta máxima del alquiler.