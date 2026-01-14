De un hogar humilde al liderazgo europeo: Clínica Frontela y la llegada de FUE GOLD

En un mundo donde confianza e innovación definen el éxito, Javier Frontela ha transformado un proyecto familiar en un referente internacional. A sus 30 años, dirige Clínica Frontela, la marca con mayor número de sedes especializadas en injerto capilar del mundo, y trae a Europa la revolucionaria técnica FUE GOLD, nacida en Estados Unidos y sinónimo de precisión, naturalidad y recuperación exprés.

Del hogar familiar al sueño global

Todo comenzó en la casa de su madre, hipotecada, donde instaló su primera clínica. Ese pequeño gesto marcó el inicio de un camino de superación y determinación. Hoy, el grupo cuenta con 13 sedes en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y Zaragoza. Con cinco cirugías diarias por clínica, Frontela lidera los procedimientos capilares a nivel mundial.

Clínica Frontela Sevilla

“Los proyectos se construyen desde la honestidad y el trabajo constante”, afirma Frontela. “La clave está en ofrecer al paciente una experiencia que supere sus expectativas desde la primera consulta hasta el resultado final, algo que caracteriza especialmente a nuestra clínica injerto capilar Sevilla.”

FUE GOLD: precisión que se siente

La innovación es el sello de la clínica. La técnica FUE GOLD en Sevilla utiliza microinstrumentos con puntas de oro biocompatible, que protegen los folículos, aceleran la cicatrización y aseguran densidad homogénea y naturalidad. El protocolo EDTA permite retomar la rutina diaria en apenas diez días, sin inflamación ni molestias.

Innovación en el injerto capilar

“Es una técnica pensada para personas activas que buscan un cambio real sin detener su vida”, explica Frontela.

Innovación con humanidad

Para Javier, la tecnología sola no basta. “La innovación debe ir de la mano de ética y responsabilidad”, dice. Cada procedimiento combina vanguardia, seguridad y atención cercana, con financiación de hasta 48 meses, permitiendo que más personas accedan a tratamientos de alto nivel sin comprometer confianza ni seguridad.

Una revolución que inspira

La historia de Frontela —de un hogar humilde a liderar la revolución capilar europea— es un ejemplo de superación. Con FUE GOLD, la técnica que conquistó Estados Unidos encuentra en Clínica Frontela Sevilla su embajadora perfecta en España y Europa, transformando la forma de entender el injerto capilar: innovación, naturalidad y humanidad en perfecta armonía, para que cada paciente recupere confianza y bienestar.