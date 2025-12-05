Sevilla, punto de encuentro de la generación de los 90, de los millennials y de los amantes del 1er reggaeton en septiembre del año que viene

ILove Reggaeton y Nostalgia Milenial Fest se dan cita en Sevilla en el Estadio La Cartuja el próximo 25 de septiembre. Este año el festival repite con tres escenarios: el escenario I Love Reggaeton, el escenario Nostalgia Milenial con los artistas que marcaron la escena musical de los 2000 y un escenario “sorpresa” que próximamente se desvelará. El festival del año 2026, en el marco de su creciente popularidad, da un paso más y mantiene la gira nacional y suma la gira internacional por Latinoamérica, actualmente ya se han anunciado dos fechas en México y una en Chile a finales del mes de marzo. El cartel de I Love Reggaeton Sevilla presenta la confirmación de más de 15 artistas que cuentan con un gran reconocimiento internacional. El cabeza de cartel de la edición 2026 en Sevilla es Nacho. Completan el cartel: Juan Magán, Cali & El Dandee, Wolfine, Dasoul, Joysi Love, Henry Mendez, Lorna, Miguel Saez, DCS, Pilson y Dame + Gasolina Djs.

Este 2026, y después del éxito en la anterior edición, la fecha incorpora nuevamente el ESCENARIO NOSTALGIA MILENIAL. El público podrá disfrutar de las actuaciones de los artistas que marcaron la escena musical durante los 2000. El cartel está encabezado por Cascada y la acompañan: O-Zone, Decai, Rosa López, Sergio Contreras, King África, Raúl, Natalia, Antonio Romero, Dani Mata, Jumper Brothers y Dj Teto.

El único festival del mundo que transmite el legado de toda la generación de los noventa se dará cita un año más en el Estadio de La Cartuja para revivir los mejores temas de esta década. Love The 90’s Sevilla se convierte una edición más en el mayor festival de música de los noventa a nivel mundial presentando un cartel que reúne a los artistas más influyentes de esos años y repartidos en cuatro escenarios. El éxito de Love the 90’s se traducirá este próximo año 2026 en su primera gira internacional por Latinoamérica el mes de marzo; la promotora ya ha anunciado dos fechas en México, una en Chile y una en Argentina. Asimismo, Love the 90’s el próximo año seguirá su habitual gira por las principales capitales españolas.

