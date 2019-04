Análisis de 'Thor' (2011)

Kenneth Branagh firmó el debut de Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel. El dios del trueno, al que veremos en Vengadores: Endgame, llegó a la pantalla acompañado de Odin, Loki, Heimdal, el Bifröst y todo el ornato de Asgard.

Y con un drama de tintes shakespirianos de rivalidad entre hermanos, ascendencias ocultas y conflictos arcanos entre mundos que por momentos, y no es un reproche, tenía más que ver con la mitología nórdica que con los cómics.

La historia

Thor, el heroico primogénito de Odin, Padre de Todos y señor de Asgard, acaba desterrado en la Tierra por desobedecer a su progenitor y mostrarse indigno de empuñar el martillo Mjolnir y, por supuesto, de suceder a su padre en el trono de Asgard.

Thor se topa en la Tierra con un grupo de astrofísicos que no terminan de asimilar la procedencia interdimensional del visitante (ni el obvio choque cultural entre unos y otro) pero que aun así le ayudarán a recuperar su martillo y volver a casa. Lo que Thor no sospecha es que en su castigo ha tenido mucho que ver su hermano Loki, que no va a ponerle fácil el regreso a Asgard y al favor de Odin.

Ficha

Cameo de Stan Lee Conductor de un camión de reparto.

Dirigida por Kenneth Branagh. Guion de Ashley Edward Miller, Zack Stentz, Don Payne. Historia de J. Michael Straczynski y Mark Protosevich. Basada en Thor, de Stan Lee. Música: Patrick Doyle. Protagonistas: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman, Stellan Skarsgård, Idris Elba, Rene Russo, Anthony Hopkins.

Personajes recurrentes

Thor, Loki, Jane Foster, Eric Selvig, Heimdal, Odin, Friga, Agente Phil Coulson, Coronel Nick Furia, Clint Barton / Ojo de Halcón.

Escenas post-créditos

Nick Furia ficha a Selvig para SHIELD y le pide que investigue un extraño objeto cúbico (el Teseracto) y cómo podría obtenerse energía de él. Una proyección de Loki observa la escena y anima a Selvig a acceder a la petición de Furia.

Conexiones con la trama de la Saga del Infinito

Aparte del debut de Thor, futuro miembro fundador de los Vengadores, y de Loki, futuro enemigo fundador de los Vengadores, también se estrena Clint Barton / Ojo de Halcón. Es la primera aparición de una gema del Infinito en la serie: el Teseracto.