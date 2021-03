Cazadores de mutantes

El profesor Charles Xavier los reunió, convirtiendo a este quinteto de jóvenes en una pequeña familia. Mucho ha ocurrido desde entonces y ahora, separados, cada uno ha tomado un camino diferente en su vida.

Ellos eran La Chica Maravillosa, Cíclope, La Bestia, Hombre de Hielo y El Ángel… A Jean Grey todos la creían muerta hasta que una misteriosa vaina fue localizada en el fondo de la bahía de Jamaica (seremos testigos de su rescate y la explicación de su inesperado regreso, narrado en las colecciones de Los Vengadores y Los 4F, formadas por los mítico equipos creativos compuestos por Roger Stern, John Buscema y John Byrne, respectivamente); Scott Summers, destrozado por la pérdida del amor de su vida, encontró la tranquilidad lejos de todo, en Alaska junto a su esposa Madeleine y su hijo recién nacido; Hank McCoy busca trabajo en una universidad para poder continuar con sus estudios del gen mutante, pero su pelaje azul no se lo va a poner fácil; Bobby Drake se convertirá en oficinista y, finalmente, Warren Worthintong III, millonario, playboy, verá como su vida está más vacía que nunca e ideará un plan para reunir a sus viejos amigos y compañeros de aventuras.

Así que, utilizando sus casi infinitos recursos económicos y la ayuda de Cameron Hodges como enlace con los medios, nacerá Factor-X, una empresa que se dedica a la localización de los peligrosos mutantes que están aterrorizando a la población con sus descontrolados poderes. Cinco operativos que, con sus monos azules y enormes gafas, salen a la caza y captura de estos criminales…

De cara al público, ellos serán los X-Terminadores. Pero no os llevéis a engaño, no es que ahora el quinteto de amigos, finalmente reunidos sin no pocas dificultades, se haya pasado al lado oscuro. Todo lo contrario. La empresa es en realidad una tapadera para rescatar, dar cobijo y entrenar a estas personas que no saben controlar sus recién adquiridas habilidades y se han convertido en un peligro para ellos mismos y los que les rodean.

A lo largo de las primeras misiones de esta ochentera colección (no hay más que fijarse en los modelitos que lucen sus protas y secundarios) conoceremos a Rusty Collins, un pobre soldado que tiene descontrolados poderes ígneos. Más tarde, el grupo hará un viaje a Rusia, donde tendrán que vérselas con un mad doctor, Heinrich, que les va a poner las cosas difíciles.

Menos mal que algunos mutantes rebeldes les van a echar una mano. Y esto sólo será el principio, ya que si la relación de Scott y Jean se hace cada vez más complicada, sumémosle la misteriosa desaparición de Madeleine y la aparición de un grupo de malvados mutantes que buscan a Michael Nowlan, una auténtica batería humana con la capacidad de 'recargar' los poderes de sus semejantes.

Y desde la sombras, aparecerá uno de los mayores villanos de toda la historia de estos personajes, que a partir de entonces mueve los hilos para ejecutar su malvado plan, reclutando a diferentes mutantes a los que va a transformar en sus particulares y letales jinetes. Hablo, claro está, de Apocalipsis… Pero todos estos primeros números, firmados con profesionalidad por Bob Layton y Jackson Guice, son solamente un aperitivo para lo que tenían preparado la guionista Louise Simonson y su marido, y genio de las viñetas, Walter Simonson. Juntos, con algunos números dibujados por otro grande como es Mark Silvestri y uno que cierra el tomo por un tal David Mazzuchelli (¿os suena?), nos van a meter de cabeza en una de las sagas más dramáticas de la historia mutante, una auténtica masacre en la que la aparición de ese pueblo bautizado como Morlocks va a tener mucha importancia, así como el incremento de los habitantes de la base de Factor-X, en la que vamos a conocer a través de diferentes aventuras al pequeño Artie y a las jóvenes y rebeldes Desliza y Bum Bum.

Incluid en la ecuación a varios grupos de malvados, como la ahora 'lega' Fuerza de la Libertad o los letales Merodeadores y os daréis cuenta de lo difícil que va a ser para el grupo lograr mantener esta fachada pública. Y llegará el momento más dramático de la trama, en el que ya nada será igual para uno de sus personajes, que sufrirá en sus propias carnes un hecho muy dramático, que puede suponer la disolución de Factor-X como empresa y grupo que salva a mutantes.

Pero para averiguar todas estas cosas tendréis que sumergiros en la apasionante lectura de una nueva colección que se sumó, a mediados de los años ochenta, al universo mutante que tan bien estaba delineando el guionista Chris Claremont. Y, por supuesto, este tomo Omnigold trae una jugosísima sección de extras, donde, entre portadas inéditas, fichas de personajes, una reproducción de la revista Marvel Age y demás, conoceremos quién fue el verdadero 'culpable' de que Jean Grey no muriese…