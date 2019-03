Una buena cosecha

La ficha 'Black Hammer. La edad sombría. Parte I'. Jeff Lemire, Dean Ormston. Astiberri. 144 páginas. 16 euros.

Ya les he dicho otras veces lo que me gusta la selección de títulos comerciales estadounidenses del catálogo de Astiberri. Desde su inicio, la editorial vasca ha tenido buen ojo para escoger obras independientes (véanse los tomitos de Grendel o Bone), y, de las últimas series, tengo sobre la mesa tres que me tienen enganchado.

La edad sombría. Parte I es el subtítulo del nuevo volumen de Black Hammer, esa virguería de Jeff Lemire y Dean Ormston (con la inestimable aportación del colorista Dave Stewart) que devuelve la magia y el sentido de la maravilla al género de superhéroes. El presente tomito se suma a los tres que ya han visto la luz (los dos de la primera serie, más el spin-off Sherlock Frankenstein, ilustrado por David Rubín), y compila los episodios 1 a 5 de Black Hammer: Age of Doom (2018), en donde continúan las desventuras de este puñado de héroes atrapados en una misteriosas granja de la que no encuentran modo de escapar. La melancolía y un sofisticado análisis de las relaciones personales se mezclan con la reflexión sobre la propia naturaleza narrativa del género, con profusión de referencias y homenajes a motivos y personajes clásicos. Lemire es uno de los guionistas más interesantes del panorama actual, sobre todo cuando, como aquí, está en plena forma, y el estilo de Ormston es de los que atrapa desde la primera página. La serie original tiene el tono de los productos de Dark Horse, y los cómics se acompañan de un cuadernillo de bocetos y notas, para mayor disfrute.

También de Lemire, esta vez con Dustin Nguyen en el apartado gráfico, es el fenomenal serial de ciencia ficción Descender, que alcanza el desenlace con su sexta entrega, titulada Máquina de guerra. Son los números 27 a 32, publicados originalmente por Image en 2018, y obtendremos aquí las respuestas a los interrogantes planteados desde el inicio por esta space opera de robots buenos y malos y guerras estelares. Digo que es el desenlace, pero los autores ya están preparando las siguientes aventuras ambientadas en este peculiar universo creativo, por lo que tampoco tiene mucho sentido ponerse triste. En palabras de Lemire: "Vi que no hacía falta terminar Descender como lo había planeado; podíamos seguir adelante. Iríamos más allá de mi final original y llegaríamos hasta el futuro, de modo que convertiríamos la serie en un híbrido de fantasía/ciencia ficción. Esta nueva dirección nos permitiría hacer una serie que fuera completamente fresca y nuevo, pero también continuar con la saga de Descender. La historia final de Descender siempre tuvo el título previsto de Ascender, de modo que ese título encajaba perfectamente con la nueva serie, que empezará a principios de 2019".

Y para rematar, solo unas líneas para recomendarles el volumen cuatro, Cuatrorgía, de Sex Criminals, el premiado serial de Matt Fraction y Chip Zdarsky protagonizado por una pareja capaz de detener el tiempo cuando alcanza el orgasmo. Ojo, porque suceden cambios inesperados en este volumen, pero no quiero reventarles el final...