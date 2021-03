El panteón sin Kirby

La ficha 'El cuarto mundo: Nuevos dioses'. VVAA. ECC. 336 páginas. 34 euros.

Como la cosa va hoy de continuaciones, les traigo noticia del tomo El Cuarto Mundo: Nuevos Dioses, recientemente publicado por ECC. Antes de nada, no sé qué tienen estas reediciones de los cómics de DC pre-Crisis que, cuando los veo, me lanzo a por ellos con la ilusión de un niño pequeño. Debe ser que conozco de sobra su gramática añeja y me resulta reconfortante asomarme a ella, como el que se reencuentra con un viejo amigo. Suma también el hecho de que suelen ser cómics inéditos en nuestro país, a diferencia de los de Marvel de esa misma época, que los vemos reeditados una y otra vez. Concretamente, estos de la década de 1970 se enmarcan en una de las épocas más problemáticas de DC, cuando la citada competencia les había arrebatado el cetro y andaban en busca de su lugar en el mundo. En mi opinión, ese carácter dubitativo le da todavía más encanto al producto. Pero vamos al tomo, que se acaban los caracteres.

El Cuarto Mundo es el título genérico de la saga creada por Jack Kirby para DC tras su marcha de Marvel, a principios de los 70, una poderosísima obra magna que, precisamente, ECC puso por primera vez al alcance del lector español en una edición a color y de gran formato. Lo de Kirby fue una joya, pura intuición y energía, pero duró relativamente poco y acabó continuado por otros autores. Entre ellos, dos guionistas tan apreciables como Dennis O'Neil y Gerry Conway, y dibujantes de época como Dick Dillin, Don Newton y un primerizo George Pérez, entre otros. Un poco más tarde llegarían a este microcosmos Steve Englehart, Steve Gerber y Marshall Rogers, con un trabajo estupendo, y habrá que ver si el presente tomo tiene éxito para justificar una reedición de esto último. Por lo pronto, aquí tienen el 1st Issue Special 13, los números 12 a 19 de New Gods, el 15 de Super-Team Family, los 459 y 460 de Adventure Comics, el 10 de DC Special Series y los 183 a 185 de Justice League of America, un material idiosincrático, simplón y encantador que me ha hecho feliz durante unas horas.