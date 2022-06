Hasta 500 euros de ahorro en solo 30 días con este innovador método

Los precios cada vez más altos de recursos clave junto a los sueldos que parecen mantenerse estáticos llaman cada vez más a los usuarios a recurrir a algunas tácticas para poder mantener su presupuesto a salvo de la inestabilidad económica que está marcando este 2022.

Para ello, se están volviendo a implantar métodos de ahorro clásicos de países varios, como el Kakebo japonés o el método de ahorro del canadiense Harv Eker. Uno más de estos métodos es el "método de los 30 días", y este es su funcionamiento:

El método que solo te llevará 30 días para ahorrar hasta 500 euros

Las pautas a seguir para conseguir estas cifras de ahorro son variadas y muy flexibles. Sin embargo, el primer paso a seguir, al igual que sucede en cualquier método de ahorro, es hacer un ejercicio de concienciación. Si no tomamos la iniciativa firme de marcar unos objetivos de ahorro que nos vayamos a obligar a cumplir, no podremos comenzar a ahorrar. Es vital mentalizarse y no procrastinar.

El método de los 30 días es muy sencillo. Este consiste en empezar este periodo ahorrando un euro. Al día siguiente, ahorrar dos, y así sucesivamente, sumando una cantidad de un euro más cada día durante 30 días. Si se consigue este objetivo, se ahorrarán 465 euros en este periodo.

No obstante, es importante tener la idea fundamental bien marcada en la mente: no consiste en guardar un euro al día, sino subir cada día del periodo la cantidad ahorrada en un euro, de forma que se guarden 30 euros en el último día, y 29 en el anterior, y así sucesivamente.

Los objetivos y pautas a seguir, sin embargo, se pueden adaptar a las capacidades adquisitivas de quien busca ahorrar. Si tu presupuesto es más limitado, puedes cambiar este euro por 50 céntimos para alcanzar una nada despreciable cifra de 232,50 euros tras terminar los 30 días.

Por otra parte, si buscas ahorrar más contando con un presupuesto más abundante, puedes cambiar la cifra por 1,50 para alcanzar un ahorro de 697,50 euros en 30 días, de nuevo una cifra a tener en cuenta que puede marcar la diferencia.

Adaptarse a este método tiene muchas ventajas, y si consiguieras repetir el proceso una vez terminados los 30 días estipulados sin tocar la cantidad guardada en el primer periodo puedes alcanzar un ahorro increíble cada varios meses para dedicarlo a emergencias o incluso caprichos.