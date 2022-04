Si has llegado a esta cifra, tendrás que declarar tus Bizum en la Renta 2021

Bizum es una forma de pago instantáneo y hoy en día es de la más importantes en cuanto a pago entre particulares. A día de hoy cuenta con más de 19 millones de usuarios debido a que es una app que te permite pagar de forma cómoda, sencilla y sobre todo segura. En el último año se realizaron operaciones ligadas a más de 8 millones de euros en cuanto a transferencias se refiere.

Esta aplicación nació hace relativamente poco, más concretamente en el año 2016, y es una empresa española que tiene 31 bancos afiliados. Gracias a Bizum puedes pagar a través de ellos en 29.300 comercios online y colaborar con 5.600 ONG transfiriendo dinero por Bizum.

Gran parte del éxito de la app es que permite realizar bastantes transacciones, siendo muy complicado agotarlas, a no ser que seas profesional y esta sea tu principal vía de pago. Además las operaciones tardan segundos en realizarse y tiene un límite de 500 euros por transferencia.

¿Estoy obligado a declarar mis Bizum?

Esta es la pregunta que se hace todo contribuyente, podemos afirmar que la respuesta es sí. Si eres un particular no tienes que estar preocupado por esta novedad en la declaración de la Renta 2021, ya que es muy poco probable que hayas alcanzado el límite.

En realidad las operaciones realizadas con Bizum están consideradas como transferencias bancarias, por esto no tienes que preocuparte, ya que Bizum está conectada a tu entidad bancaria. La Agencia Tributaria tiene fácil acceso a tus datos si en algún momento los necesita.

En el momento que se sobrepasa el límite marcado por la ley es cuando hay que declarar tus Bizum realizados, si no se declara la Agencia Tributaria podría entrar de oficio y sancionar al contribuyente. Todo esto no ocurrirá siempre y cuando el total de las operaciones realizadas por la app no superen los 10.000 euros.

Por último, en el caso de empresas y autónomos, Bizum cuenta como pago con tarjeta, así que es recomendable desvincular las cuentas, para que ese ingreso no cuente como un pago a la empresa.