El pescado sale poco a poco de la dieta de los españoles

Suele decirse que la vida es un viaje que está repleto de cambios a los que hay que saber adaptarse. Algunos vienen impuestos con ciclos personales y profesionales y otros por factores externos que te obligan a cambiar el paso. Lo mismo ocurre en el terreno de la alimentación. Por norma general no come lo mismo un niño que 10 años que su abuelo de 65, pero lo difícil de asumir es que sientas que poco a poco no puedes incluir determinados alimentos en tu dieta por falta de productos o recursos financieros para adquirirlos. Esto es lo que está ocurriendo con el pescado, que sale poco a poco de la dieta de los españoles. Y es que el consumo de pescado fresco en los hogares ha bajado casi un 35% en la última década, según destacan desde Fedepesca.

En concreto, los datos que no engañan y alertan a la patronal de las pescaderías en nuestro país incumben tanto al pescado fresco como al congelado. Los indicadores llevan demasiados años en tendencia negativa y entre los problemas para conseguir determinado género y las diferentes crisis que han azotado directa o indirectamente los bolsillos de los consumidores la caída en el consumo de productos pesqueros en los hogares parece imparable a pesar de determinadas políticas que se han puesto en marcha para frenar este descalabro. Como telón de fondo de las reclamaciones desde Fedepesca siempre aparece la eliminación del IVA en estos productos pesqueros, como ya ocurre actualmente en otros como la leche, el pan, los huevos, el queso, la harina y las legumbres o verduras.

Beneficios de tomar pescado

Se entiende que sólo así, a través de una rebaja en el precio se podrá acceder a un alimento saludable y necesario para llevar a cabo una dieta sana y este aspecto terminará redundando en menos problemas de salud y con ello menor gasto para la sanidad. Porque los beneficios del pescado son de diferentes índole: tanto cardiovasculares como para protegernos del cáncer de colon, así como la gran fuente de vitaminas (A, B1, B2, B3, B12, D y E) y minerales que es. Una fuente limpia de proteínas de alta calidad y su carne ofrece una mejor digestión que las carnes rojas.

La carne del pescado ofrece una mejor digestión que las carnes rojas

La patronal de las pescaderías destaca que los españoles han pasado también de consumir 3,1 kilos de pescado congelado por persona a quedarse por debajo de los dos kilos, lo que supone un descenso de más del 36%, el último 6% únicamente en los últimos 12 meses. Cifras estas que terminan de rematarse con la contracción de los mariscos, moluscos y crustáceos (11% de pérdidas en un año).