¿Son responsables los gimnasios de los robos en las taquillas? Facua confirma en qué caso tendrán que indemnizar a los clientes

La Policía investiga el robo de un Rolex y un Cartier de las taquillas de un gimnasio mientras sus dueños entrenaban. Los relojes fueron sustraídos en el centro YO10 de Torre Sevilla, cuando dos personas que trabajan en el rascacielos aprovecharon su descanso para comer para utilizar las instalaciones. El gimnasio ya ha comunicado a los socios afectados que no les pagará indemnizaciones, pero ¿cuáles son realmente las obligaciones de la empresa en este tipo de casos?

Todos los centros deportivos tienen la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil para cubrir los posibles daños que puedan ocasionar a sus clientes o a terceros, como consecuencia de un mal funcionamiento de las instalaciones o de su personal, según Facua Sevilla. Ahora bien, en lo que respecta a la utilización de las taquillas se deben tener en cuenta otros aspectos.

El contrato, las normas del centro o posibles negligencias del usuario, claves

Los gimnasios y centros deportivos deben exhibir en un lugar visible las normas de utilización de las taquillas, así como del resto de las instalaciones, para garantizar su conocimiento por parte de los usuarios. Es habitual que exista un cartel que indique a los usuarios que no se hacen responsables de los objetos depositados en las taquillas, si bien en este caso en concreto, no se ha comunicado a los socios que extremen las precauciones con sus pertenencias.

Todo cliente de un gimnasio al corriente de pago tiene derecho a utilizar el servicio de taquilla durante el tiempo que permanezca en las instalaciones y bajo el reglamento o las normas de régimen interno del centro. Así, antes de reclamar, cabe revisar las condiciones del contrato que hemos aceptado a la hora de inscribirnos para verificar si se contempla el robo de objetos personales y las posibles vías de resolución de estos casos.

No obstante, si el usuario ha abonado una cuota o importe adicional por el uso de las taquillas, se entiende que existe un contrato de depósito entre ambas partes, en virtud del cual la empresa tiene el deber de vigilar y custodiar los objetos depositados. En este caso, el gimnasio no podrá eludir su responsabilidad en caso del robo del teléfono móvil o el reloj, salvo que la sustracción se haya producido por una negligencia del usuario, como, por ejemplo, dejarse la taquilla abierta.

Del mismo modo, el gimnasio deberá indemnizar a los usuarios en caso de negligencia o mal funcionamiento de las instalaciones o de su personal. No obstante, si las lesiones sufridas se deben a un mal uso del equipamiento general del centro o son ocasionadas durante el entrenamiento habitual o debidas a una técnica inadecuada, el seguro de responsabilidad civil no se hará cargo.

En cambio, cuando el establecimiento pone las taquillas a diposición de los clientes de manera gratuita, no es posible hablar de contrato de depósito ni tampoco del deber implícito de custodia o vigilancia por parte de la empresa.

¿Cuáles son los derechos y deberes de los clientes de un gimnasio?

Los usuarios de los gimnasios pueden exigir que en los contratos se reflejen sus derechos y a presentar por escrito sus quejas o reclamaciones en las correspondientes hojas disponibles en el centro. Igualmente, es su obligación hacer uso de las instalaciones con las condiciones que establece el gimnasio, guardar el debido respeto a los demás clientes y responsabilizarse de los daños que puedan causar.

El ladrón o los ladrones de los relojes de lujo forzaron las taquillas de sus dueños, probablemente tras haber estado vigilando sus conocimientos para conocer sus hábitos y la franja horaria en la que entrenaban. No es la primera vez que tiene lugar un robo así en Sevilla: la Policía Nacional detuvo en 2023 a dos personas por apoderarse de tarjetas bancarias en un gimnasio de Triana y, en 2019, fue detenido un joven por robar hasta ocho teléfonos móviles de alta gama a los clientes del gimnasio Go Fit de Santa Justa.