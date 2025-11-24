Roban un Rolex y un Cartier de las taquillas de un gimnasio de Sevilla mientras sus dueños entrenaban

La Policía Nacional está investigando el robo de dos relojes de lujo de un gimnasio de Sevilla. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre, al mediodía, en el centro YO10, ubicado en la Torre Sevilla. Los objetos sustraídos son un Rolex y un Cartier, que continúan en paradero desconocido más de un mes después del robo. El ladrón o los ladrones forzaron las taquillas del gimnasio, con una palanqueta o herramienta similar, para apoderarse de ambos relojes, mientras los dueños entrenaban.

El robo se produjo a la hora de comer, aprovechando que en ese momento las víctimas del robo se encontraban utilizando las instalaciones. Las víctimas son personas que trabajan en empresas con sede en el rascacielos, que suelen utilizar parte del tiempo que tienen para comer para entrenar durante un rato en este gimnasio. Al regresar al vestuario, descubrieron que sus taquillas habían sido forzadas y los relojes habían desaparecido.

Probablemente, los autores del robo habrían estado vigilando los movimientos de estas dos personas, para conocer sus hábitos y saber más o menos la franja horaria en la que entrenaban. Así, se habrían asegurado de contar con un margen de tiempo con el que poder cometer el robo. También estarían pendientes de las taquillas en las que habían depositado sus objetos.

El Rolex es una pieza descatalogada, que fue adquirida por 8.000 euros pero que en los últimos años, a raíz de ser descatalogada, ha aumentado su valor y puede encontrarse en páginas de segunda mano al doble de este precio. Es habitual que firmas como Rolex vayan cambiando su catálogo, precisamente para dotar sus relojes de una mayor exclusividad.

El gimnasio ya ha comunicado a estos dos socios damnificados que no se hará cargo de los gastos, ni tampoco el seguro del mismo cubre estos robos, por lo que ninguno de los dos serán indemnizados, a pesar de que guardaron los objetos en las taquillas del gimnasio y con las medidas de seguridad que esta empresa consideró adecuadas. Tampoco se ha colocado ningún cartel ni se ha comunicado a los socios de alguna forma que extremen la precaución con sus pertenencias porque se han cometido ya robos en las instalaciones.

No es la primera vez que se registran este tipo de robos en Sevilla. En 2023, la Policía Nacional detuvo a dos personas por un delito similar en un gimnasio de Triana, de donde sustrajeron tarjetas bancarias e hicieron compras con ellas. Se les imputaron hasta nueve robos, para los que forzaron las cerraduras de las taquillas y partieron candados, mientras las víctimas entrenaban.

En el año 2019 ocurrió algo parecido en el gimnasio Go Fit, en Santa Justa, donde fue detenido un joven de 21 años que llegó a robar ocho telefónos móviles de alta gama. Lo hacía sustrayendo las llaves a los usuarios del gimnasio mientras éstos estaban nadando en la piscina. El delincuente observaba a las víctimas y los movimientos de éstas por las instalaciones.

El último robo de un Rolex ocurrido en Sevilla fue el del un jugador de la selección turca de fútbol, que se dejó olvidado el reloj (valorado en 90.000 euros) y dos anillos (de unos 60.000 euros) en los vestuarios del estadio de la Cartuja tras el partido que enfrentó al combinado de Turquía contra España, el pasado martes 18 de noviembre.

El futbolista se percató del olvido cuando estaba ya en el aeropuerto, por lo que la delegación turca contactó con la Federación Española para que acudieran al vestuario y guardaran las joyas. Sin embargo, en el vestuario ya no había nada. Un representante del jugador presentó una denuncia por robo ante la Policía Nacional, pero el reloj y los anillos aparecieron poco después en el mismo sitio. La Policía investiga quién los cogió y los devolvió después.