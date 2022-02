Vueling lanza vuelos de ida y vuelta por menos de 40 euros

Tras el chollo de precios en vuelos que lanzó la compañía Vueling, que ofrecía los viajes a 1 euro (teniendo que sumar las tasas), la aerolínea vuelve a las andadas y saca una promoción más clara de entrada: vuelos de ida y vuelta por 39,99 euros, precio cerrado, para trayectos que se produzcan dentro de España o a otros destinos europeos.

La compañía no especifica cuáles son los trayectos concretos que se encontrarán a este precio, por lo que invitan a los futuros pasajeros a navegar por su propio buscador de la web para poder encontrar estas gangas.

Tras la incertidumbre generada por las restricciones y medidas derivadas de la actual crisis del covid, parece que, por ahora, vamos teniendo más claros los documentos y requisitos necesarios para volver a lanzarnos a la aventura y retomar aquellos viajes que tuvimos que dejar al margen en estos años.

Por ello, para todas aquellas personas que tengan claras sus intenciones de viajar en los próximos meses, pero no tan claro cuál será su destino, esta es una oportunidad que no deberían perder. En ocasiones, la incógnita puede tener incluso un encanto especial. Así que, ¿Por qué no dejar que el destino lo marquen esos ansiados billetes de ida y vuelta por 39,99 euros, cuando se encuentren?

Para poder optar a estos descuentos, la compañía insiste en que las reservas de vuelos deben realizarse entre hoy 1 y mañana 2 de febrero, y que deben ser para vuelos que se hagan entre el 7 de febrero y el 30 de junio.

Nueva ruta de Vueling en Sevilla para abril

A pesar de la crisis, Sevilla se mantiene como un destino con fortaleza y prueba de ello es que, a pesar de que las conexiones han caído un 30% en general, en el caso de la aerolínea Ryanair, que tiene su base en la capital, los vuelos sólo han descendido un 5%. Según datos que se dieron en Fitur por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que celebró una nueva ruta anunciada en la feria, la que operará Vueling entre Sevilla y Londres, en concreto con el Aeropuerto de Gatwick. Los billetes ya están a la venta par volar desde el 1 de abril, con tres frecuencias semanales: viernes, sábado y martes.