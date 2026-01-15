Lava y seca a la vez sin ocupar el doble de espacio: ¿valen la pena las lavasecadoras?

¿Team invierno o team verano? Cada estación del año tiene sus épocas buenas, y hay muchísimas personas que coinciden en que esta época es la mejor para vestir por todas las posibilidades que nos dan las prendas. Si se secan a tiempo. El frío, la lluvia y la humedad complican bastante la colada en comparación con el verano, ¿la solución está en tener una lavadora secadora en casa?

Es un gran electrodoméstico que une lo mejor de la lavadora y la secadora sin ocupar el doble de espacio en casa. Y así evitas tender en un patio o colocar el tendedero en mitad del salón. Y ojo, a un mejor precio de lo que crees, porque hemos fichado la lavadora secadora Bolero Wash&Dry 85900 de Cecotec, ahora por menos de 400€ (antes más de 500€) en sus rebajas de invierno.

Comprar en Cecotec por ( 509 ) 399€

Lo más destacado de esta lavadora secadora de Cecotec

Lava hasta 8 kilos y seca 5 kilos en el mismo equipo.

Funciona con un motor Inverter Plus que reduce el ruido y el consumo incluso en ciclos largos.

Con vapor para eliminar olores y reducir arrugas.

Con sensores de secado automático para que la ropa salga húmeda o reseca.

La lavasecadora que hará tus inviernos más cómodos

Bolero Wash&Dry 85900

A la hora de comprar cualquier nuevo electrodoméstico, la prioridad deberías que sea práctico y nos haga la vida mucho más fácil. En este caso, la lavadora secadora Bolero Wash&Dry 85900 de Cecotec cumple con creces. Tan fácil como meter toda la ropa y elegir el programa, porque se encarga de lavar y de secar cualquier tejido.

Además, con un centrifugado de hasta 1400 rpm, que se traduce en ciclos de secado mucho más eficientes. Lo que más nos gusta es que incluye un sistema inteligente que adapta cada ciclo al peso real de la colada, para ajustar así el agua, la energía y los tiempos.

¿Merece la pena tener una lavasecadora o me voy a arrepentir?

Es una pregunta muy lógica, porque las lavasecadoras no están tan extendidas. ¿Es cierto que no secan bien o que estropean la ropa? ¿Y que gastan demasiado? Ni una cosa ni la otra, al menos en esta de Cecotec o en modelos nuevos.

Por ejemplo, esta lavadora secadora incluye una función de secado automático para evitar que la ropa salga húmeda o demasiado seca. El electrodoméstico es capaz de ajustar el tiempo según la humedad real. Y también cuenta con programas concretos y vapor para cuidar mejor los tejidos (incluso los más delicados), reducir olores y que la sensación sea mucho más agradable al tacto.

Así que sí, si quieres que tu colada sea más cómoda en invierno sin depender del clima, necesitas esta lavasecadora de Cecotec. Cuesta menos de 400€ en las rebajas de invierno, ¡y vas a amortizar la inversión en pocas semanas!