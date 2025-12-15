PcComponentes liquida varios MacBook: este portátil Apple con batería infinita y chip M3 cae a precio mínimo histórico

¿Cambiar de portátil está entre tus planes? Si estabas esperando alguna oferta interesante o tenías previsto pedírselo a los Reyes, acabamos de fichar un descuentazo al que no te vas a poder resistir. PcComponentes está liquidando portátiles Apple con el chip M3, tanto en la versión de 13,6 como en la de 15,3 pulgadas, con precios bastante interesantes.

El MacBook Air es el portátil de acceso dentro de la gama de Apple, la versión más sencilla para quien no necesita un rendimiento brutal o directamente no se quiere gastar un dineral en el modelo Pro. Y ahora es todavía más asequible, porque PcComponentes acaba de rebajar el portátil Apple MacBook Air M3 con 8 GB y 512 GB de almacenamiento. Costaba más de 1.500€ y ahora lo puedes tener por menos de 900€. ¡Vas a tardar en encontrar una oferta igual!

Lo más destacado de este MacBook

Chip M3 muy fluido, incluso con varias tareas abiertas.

Hasta 18 horas de autonomía para trabajar más de un día sin cargarlo.

Pantalla Liquid Retina de 13,6'' con buen brillo y colores precisos.

Almacenamiento SSD de 512 GB para no ir justo de espacio.

Comprar en PcComponentes por (1.529) 899€

¿Qué diferencia a este portátil Apple de otros?

MacBook Air M3

El portátil Apple MacBook Air M3 es uno de los dispositivos de la marca más accesibles (ahora mucho más) y que responde muy bien en cualquier situación. Su carta de presentación es el chip M3, con una CPU de 8 núcleos y la GPU de 10 núcleos. La conclusión es un rendimiento potente para editar documentos, trabajar con varias apps a la vez, navegar por internet o hacer tareas creativas.

Eso sí, uno de sus puntos fuertes es la autonomía, que con 18 horas de uso pensarás que es infinita. Hemos fichado la versión de 13,6 pulgadas porque es la más ligera y la podrás llevar en la mochila o en el bolso casi sin enterarte.

Opiniones del MacBook Air M3 de Apple

Los MacBook Air de Apple tienen la fama de ser portátiles muy completos y con un rendimiento top, y lo confirman los usuarios que ya tienen uno. Este modelo en concreto tiene una valoración de 4,8/5 en PcComponentes:

"Destaca por ser muy ligera y fácil de transportar. No emite ruido, ya que no tiene ventiladores, y la batería es de larga duración".

"Este ha sido mi primer portátil de Apple. Es increíble la potencia que tiene el diseño elegante, la duración de la batería que parece no acabarse nunca...".

"Es un portátil que para el día a día, para un estudiante/profesional sin mucha carga de aplicaciones, puede ir muy bien. Va rápido y es ágil en las aplicaciones".

Comprar en PcComponentes por (1.529) 899€

Es poco habitual encontrar portátiles Apple tan rebajados, así que aprovecha para llevarte este MacBook Air de 13,6'', la versión de 15,3'' e incluso dar un salto en memoria RAM o almacenamiento a un mejor precio.