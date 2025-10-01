Consigue una melena sana, suave y brillante con esta plancha secador de Dyson rebajada 70€

Si quieres transformar tu rutina de peinado sin tener que preocuparte por dañar tu cabello, la Dyson Airstrait es un dispositivo que combina secador y plancha en un solo aparato. Gracias a su tecnología de flujo de aire de alta presión, consigue alisar el cabello mientras lo seca, evitando la necesidad de usar calor extremo. Esto significa que tu pelo se mantiene más sano, brillante y con menos roturas, incluso cuando lo estilizas todos los días. Además, con sus tres niveles de temperatura y tres niveles de potencia, puedes adaptar el peinado a tu tipo de cabello y al resultado que quieras conseguir.

Lo interesante de esta plancha secador es que no solo alisa desde mojado, sino que también permite retocar el estilo sobre el cabello seco. Su motor Hyperdymium de 1600 W mueve el aire a gran velocidad, suficiente para conseguir un alisado uniforme en mucho menos tiempo que las planchas tradicionales. Y si te preocupa la seguridad y el control, su pantalla LCD te muestra la temperatura y el flujo de aire en tiempo real, mientras que el dispositivo se detiene automáticamente tras unos segundos de inactividad. Sin duda, es un dispositivo que merece la pena tener en tu baño, y más ahora que tiene 70 euros de descuento en Dyson.

Lo mejor de este producto

Alisado desde mojado : seca y estiliza a la vez con tres niveles de temperatura (80°C, 110°C y 140°C).

: seca y estiliza a la vez con tres niveles de temperatura (80°C, 110°C y 140°C). Retocado sobre seco : modo impulso y tres ajustes de temperatura para perfeccionar el peinado.

: modo impulso y tres ajustes de temperatura para perfeccionar el peinado. Corriente de aire inteligente : el flujo se ajusta automáticamente cuando deslizas la plancha, reduciendo el desperdicio de energía y mejorando la eficacia.

: el flujo se ajusta automáticamente cuando deslizas la plancha, reduciendo el desperdicio de energía y mejorando la eficacia. Protección del cabello : gestión inteligente de la temperatura que ajusta el calor hasta 16 veces por segundo para evitar daños.

: gestión inteligente de la temperatura que ajusta el calor hasta 16 veces por segundo para evitar daños. Motor Hyperdymium: rotor de 13 aspas a 106.000 rpm que moviliza 11,9 litros de aire por segundo, logrando alisado rápido y uniforme.

rotor de 13 aspas a 106.000 rpm que moviliza 11,9 litros de aire por segundo, logrando alisado rápido y uniforme. Diseño práctico : ligero (0,85 kg), con cable largo de 1,98 m y mecanismo de bloqueo para trabajar cómodamente las raíces o añadir volumen.

: ligero (0,85 kg), con cable largo de 1,98 m y mecanismo de bloqueo para trabajar cómodamente las raíces o añadir volumen. Pantalla LCD y suspensión automática: control total del flujo de aire y parada automática tras 3 segundos de inactividad.

Comprar en Dyson por 429€

¿Por qué elegir Dyson Airstrait?

Dyson Airstrait

Mientras otras planchas tardan varios minutos y exponen el cabello a calor extremo, este modelo estiliza desde mojado y ajusta la temperatura de forma constante para proteger tu pelo.

Para quién es

Para quien quiere resultados profesionales en casa, sin comprometer la salud del cabello, este aparato destaca por eficiencia, precisión y cuidado.

Lo que más gusta

Según las opiniones en distintas plataformas, destaca su combinación de tecnología y practicidad hace que muchas la consideren imprescindible en su rutina de cuidado capilar.

Está disponible en níquel y cobre, con un diseño elegante y moderno, e incluye además una alfombrilla resistente al calor. Actualmente cuenta con descuento de 70 euros en Dyson.

Comprar en Dyson por 429€

La Dyson Airstrait combina velocidad, cuidado del cabello y precisión en un solo dispositivo.