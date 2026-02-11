Regala tecnología en San Valentín: ofertas clave para todos los “Tecnolovers” que aciertan este 14 de febrero

En febrero, cuando los regalos tradicionales chocan con la necesidad de sorprender de verdad, la tecnología emerge como una opción práctica y memorable. MediaMarkt lo deja claro con su campaña “Tecnolovers” donde propone aprovechar estos días previos al 14 de febrero para encontrar dispositivos con descuentos en productos que no solo enamoran por su precio, sino también por su utilidad diaria y calidad.

Lejos de clichés, esta promoción gira en torno a productos que acompañan en la vida cotidiana y la hacen más sencilla, desde smartphones capaces de capturar recuerdos hasta electrodomésticos que simplifican tareas del hogar, todos regalos acertados para San Valentín y que nunca defraudan.

Por ese mismo motivo, en nuestra sección De Compras te presentamos una selección de los productos más recomendables dentro de la promoción “Tecnolovers” que presenta MediaMarkt, la cual, puede convertir cualquier regalo tecnológico en una experiencia de uso real.

HP Portátil 15-fd0290ns

Portátil HP 15-FD0290NS

Un ordenador portátil versátil con 15,6″ Full HD y hardware equilibrado que encaja tanto en tareas de trabajo como de estudio o entretenimiento. Con 16 GB de RAM y 512 GB SSD, ofrece rendimiento fluido para productividad o contenido multimedia.

Características destacadas:

Pantalla 15,6″ Full HD

Intel Core i5-1334U.

16 GB RAM y 512 GB SSD.

Windows 11 Home.

Gráficos Intel Iris Xe.

Comprar en MediaMarkt

Google Pixel 10

Móvil Google Pixel 10

Uno de los móviles Android más potentes de la campaña, con pantalla OLED de 6,3″ y procesador Tensor G5, que combina potencia, fotografía avanzada y autonomía para un uso diario completo.

Características destacadas:

Pantalla 6,3″ Actua OLED.

12 GB RAM + 256 GB almacenamiento.

Android 16.

Batería de larga duración.

Cámara con IA.

Comprar en MediaMarkt

Dyson V12 Detect Slim Absolute

Aspiradora Escoba Dyson V12 Detect Slim Absolute

Aspirador escoba inteligente con potencia de succión de 150 AW y tecnología láser para detectar partículas microscópicas de polvo en suelos. Una solución práctica para hogares que buscan limpieza profunda sin esfuerzo.

Características destacadas:

Succión potente y ligera.

Tecnología de detección láser

Autonomía de hasta 60 min.

Pantalla LCD con datos de uso.

Múltiples accesorios incluidos.

Comprar en MediaMarkt

Samsung OLED 65″ TQ65S95FATXXC

Samsung TV OLED 65

Televisor de gama alta con pantalla OLED 4K y procesador inteligente que mejora contenido y color. Perfecto para noches de cine en casa o eventos deportivos en pareja.

Características destacadas:

OLED 4K con IA.

Smart TV completo.

Conectividad Wi-Fi.

Diseño ultrafino.

Ideal para cine y series.

Comprar en MediaMarkt

PC Gaming iBUYPOWER Fighter Warcry X Lite

Pc Gaming IBUYPOWER Fighter Warcy X Lite

Si el receptor del regalo disfruta de los videojuegos, este PC gaming con Ryzen 5 y GeForce RTX 5060 ofrece potencia para títulos actuales con fluidez y calidad visual.

Características destacadas:

Ryzen 5 5500.

16 GB RAM.

1 TB SSD.

GeForce RTX 5060.

Windows 11 Pro.

Comprar en MediaMarkt

Haier I-Pro Series 5 Lavadora

Lavadora Carga Frontal Haier I-Pro Series 5

Más allá de gadgets, esta lavadora con conexión Wi-Fi y tecnología eficiente es un regalo funcional para el hogar que simplifica la colada, ideal para parejas y familias.

Características destacadas:

Capacidad 10 kg.

1400 rpm.

Control Wi-Fi.

Sistema Direct Motion.

Función ABT antihuellas.

Comprar en MediaMarkt

Acer Aspire Go 15

Portátil Acer Aspire Go 15

Portátil económico pero potente con procesador AMD Ryzen 5 y 16 GB de RAM, buen equilibrio entre rendimiento y precio, ideal para estudiantes o trabajadores remotos.

Características destacadas:

Ryzen 5 7430U.

16 GB RAM.

512 GB SSD.

Pantalla 15,6″ Full-HD.

Sin SO preinstalado.

Comprar en MediaMarkt

Televisor TCL Mini LED 65″ 65C6K

TCL TV Mini LED 65

Televisor grande con tecnología Mini LED y compatibilidad Dolby Atmos, pensado para sesiones de películas o series compartidas, una forma de disfrutar del ocio tecnológico juntos.

Características destacadas:

Mini LED 65″ 4K.

Google TV integrado.

Dolby Atmos.

HDMI múltiple.

Ideal para ocio audiovisual.

Comprar en MediaMarkt

Apple iPhone 16e

Apple iPhone 16e

Un smartphone equilibrado dentro del ecosistema Apple, con pantalla Super Retina y chip A18, perfecto para fotografiar momentos especiales del día a día con potencia y diseño.

Características destacadas:

Pantalla OLED Super Retina.

Chip A18.

iOS fluido y seguro.

128 GB almacenamiento.

Cámara versátil.

Comprar en MediaMarkt

La campaña “Tecnolovers” de MediaMarkt reúne una selección diversa de productos tecnológicos que van desde pantallas grandes para disfrutar de planes a dúo hasta ordenadores potentes, smartphones equilibrados o electrodomésticos prácticos para el hogar. En un contexto en el que regalar experiencia y utilidad se valora tanto como el gesto, estas ofertas pueden ayudar a convertir un detalle tecnológico en un acierto real.