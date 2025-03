Amazon tira la casa por la ventana y rebaja más de 300€ la smart TV que necesitas en tu salón

Elegir una smart TV no es fácil. Hay demasiadas opciones, tecnologías y promesas que suenan increíbles, pero a la hora de la verdad, no todas cumplen. Algunos televisores tienen una imagen impresionante, pero el sonido es decepcionante. Otros ofrecen muchas funciones, pero son difíciles de usar o no tienen acceso a los contenidos que realmente te interesan. Y luego está el problema del precio: ¿vale la pena gastar tanto en un televisor si en unos años quedará obsoleto?

Una opción muy popular ahora mismo es la smart TV SAMSUNG Crystal UHD 2024 65DU7105. No solo resuelve todos estos problemas, sino que redefine por completo lo que significa tener un buen televisor en casa. Y ahora tienes la oportunidad perfecta para llevártelo con un 40% de descuento por la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon. Si estabas esperando el momento ideal para mejorar tu experiencia frente a la pantalla, este es el momento.

Comprar en Amazon por ( 799,99 ) 483€

Smart TV SAMSUNG Crystal UHD 2024 65DU7105

Ver una película en la smart TV Samsung Crystal UHD 2024 no es solo verla, es vivirla. Los colores de PurColor hacen que cada imagen cobre vida, como si la pantalla fuera una ventana al mundo real. No importa si estás disfrutando de un documental sobre la selva amazónica o de la última superproducción de Hollywood: cada escena te envolverá con detalles sorprendentes.

Pero este televisor no es solo imagen. Su sonido es otro nivel. Con la tecnología Q-Symphony, el audio de la TV se sincroniza con tu barra de sonido, logrando una experiencia envolvente, potente y perfectamente equilibrada. Si alguna vez has sentido que el sonido de una película se quedaba corto, eso aquí no pasa.

¿Y el contenido? Nunca te quedarás sin algo que ver. Con Samsung TV Plus, accede a más de 100 canales gratuitos y exclusivos. Además, si eres gamer, el Gaming Hub te ofrece acceso a juegos en la nube sin necesidad de consola. Y, por supuesto, tienes acceso a todas tus apps de streaming favoritas.

Comprar en Amazon por ( 799,99 ) 483€

Pero lo que realmente hace especial a este televisor es que se convierte en el centro de tu hogar inteligente. Con SmartThings, puedes controlar luces, temperatura y dispositivos compatibles sin moverte del sofá. Su hub integrado y la vista en 3D hacen que gestionar tu casa sea más intuitivo que nunca.

Y lo mejor es que ahora tiene un descuento de 316 euros. Si estabas esperando el momento perfecto para renovar tu TV, es ahora.

*Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de De Compras, el Diario de Sevilla recibe una comisión.