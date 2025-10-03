PcComponentes rebaja a menos de 300€ (antes 900) esta smart TV de Hisense

¿Tienes un salón que ya está casi listo para la experiencia de cine definitiva? Quizá ya cuentas con una consola, un sistema de sonido o incluso un proyector secundario, pero todavía te falta la pieza clave para completarlo: una televisión que combine calidad de imagen 4K, sonido envolvente y funciones inteligentes. Si es así, hoy es tu día de suerte, porque está en PcComponentes con descuento del 66% por los Días Naranjas. Los televisores de esta gama no suelen tener descuentos significativos, pero ahora puedes hacerte con ella a un precio especial solo por tiempo limitado.

Los Días Naranjas acaban de llegar a PcComponentes con descuentos de hasta el 60% en tecnología, gaming, informática y electrodomésticos, incluyendo televisores de última generación. Además, vuelven las ofertas flash que solo duran 24 horas, así que si la Hisense 58A6K ha llamado tu atención, no dejes pasar la oportunidad antes de que suba de precio. Los Días Naranjas terminan el 12 de octubre, pero algunos productos vuelan en cuestión de horas.

Lo que más nos gusta de la Hisense 58A6K

Imagen 4K Ultra HD con Direct Full Array : cada escena se muestra con negros profundos y detalles precisos, ideal para cine, series y videojuegos.

: cada escena se muestra con negros profundos y detalles precisos, ideal para cine, series y videojuegos. Colores vivos y HDR10+: gracias a tecnologías como ULED, Pixel Tuning y procesamiento IA, disfrutarás de una colorimetría fiel y una profundidad sorprendente.

gracias a tecnologías como ULED, Pixel Tuning y procesamiento IA, disfrutarás de una colorimetría fiel y una profundidad sorprendente. Sonido envolvente DTS Virtual:X y Dolby Audio : el audio multidimensional ofrece diálogos claros y graves definidos, elevando la inmersión en cualquier contenido.

: el audio multidimensional ofrece diálogos claros y graves definidos, elevando la inmersión en cualquier contenido. Modo Gaming Plus y VRR: elimina el input lag y permite jugar con total fluidez en consolas o PC.

elimina el input lag y permite jugar con total fluidez en consolas o PC. Sistema operativo VIDAA U6 y apps integradas : Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN y YouTube disponibles desde el primer momento, sin necesidad de configuraciones complicadas.

: Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN y YouTube disponibles desde el primer momento, sin necesidad de configuraciones complicadas. Conectividad avanzada : Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, 3 puertos HDMI y 2 USB para conectar consolas, barras de sonido y dispositivos multimedia con facilidad.

: Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, 3 puertos HDMI y 2 USB para conectar consolas, barras de sonido y dispositivos multimedia con facilidad. Ángulo de visión amplio: 178° permite disfrutar de la imagen desde cualquier rincón de la sala, perfecto para reuniones familiares o ver partidos con amigos.

Comprar en PcComponentes por 299€

Lo mejor de la Hisense 58A6K

Smart TV Hisense 58A6K

La Hisense 58A6K es mucho más que una smart TV. Su panel LED 4K Ultra HD con Direct Full Array asegura una calidad de imagen excepcional, con negros homogéneos y colores intensos, mientras que el HDR10+ optimiza el contraste y la profundidad de cada escena. La combinación de estas tecnologías con la potenciación de color por IA y Pixel Tuning permite que tanto películas como videojuegos se vean con un nivel de detalle sorprendente.

En el apartado de sonido, la 58A6K incluye DTS Virtual:X y Dolby Audio, ofreciendo un audio envolvente. Además, el modo Gaming Plus y la VRR reducen el retardo de entrada y sincronizan la imagen con la acción.

El sistema operativo VIDAA U6 es intuitivo y permite acceder de forma rápida a las apps de streaming más populares como Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN o YouTube. Su ángulo de visión de 178° garantiza que la imagen se vea nítida desde cualquier punto del salón, y el modo deportivo IA optimiza los movimientos de cámara y la visibilidad en los partidos en directo.

Comprar en PcComponentes por 299€

Para quién es perfecta

La Hisense 58A6K es ideal para quienes buscan una experiencia audiovisual completa. Es perfecta para familias que disfrutan de cine, series y deportes en el salón, así como para gamers que necesitan un televisor con baja latencia y una tasa de refresco adaptable.

Preguntas frecuentes

Ya has visto que la Hisense 58A6K es una de las mejores smart TVs del mercado, pero a continuación resolveremos algunas preguntas frecuentes para disipar dudas.

¿Se puede usar para gaming con consolas actuales?

Sí, la combinación de Game Mode Plus y VRR permite jugar con fluidez y mínima latencia, asegurando que la acción esté perfectamente sincronizada.

¿Cómo se conecta a otros dispositivos?

Dispositivos externos como consolas, barras de sonido o reproductores multimedia se conectan a través de HDMI, eARC, USB o vía inalámbrica por Wi-Fi y Bluetooth.

¿El modo deportivo es realmente útil?

Sí, el modo deportivo IA mejora la visibilidad de los movimientos rápidos y los detalles de los partidos en directo, ofreciendo una experiencia más cómoda y realista.

Comprar en PcComponentes por 299€

https://tidd.ly/48IiDT1" rel= "nofollow noopener sponsored

Durante los Días Naranjas de PcComponentes, la Hisense 58A6K está disponible a un precio especial con descuento del 66% que no se suele encontrar en tiendas físicas ni online. Además del descuento, puedes aprovechar las ofertas flash diarias y completar tu setup con consolas, barras de sonido, portátiles y otros productos tecnológicos para crear un ecosistema conectado y adaptado a tu día a día.