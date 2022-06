¡Esta tabla de Paddle Surf hinchable está de súper oferta!

Todo en relación con el agua en verano es la mejor opción, pero en concreto el paddle surf, se ha convertido en uno de los deportes naúticos de moda. Este deporte acuático hace que quemes calorías y te mantengas en forma durante el verano.

Este deporte o afición presenta miles de ventajas frente al surf tradicional, lo que lo convierten en uno de los medios de entretenimiento más populares de los últimos años. Una tabla de Paddle Surf será tu compra del verano.

Estas ventajas son principalmente que puedes hacerlo en cualquier lugar donde haya agua, y lo mejor no es eso, sino que para practicarlo no se necesitan olas o marea, como en el caso del surf. Asimismo, la tabla de paddle surf es particularmente más grande y estable que la de surf tradicional, por lo que es mucho más sencillo mantener el equilibrio y puedes pasar más tiempo desplazándote por el mar o lago. Esta estabilidad te permiten no solo realizar este deporte, sino que puedes también usar la tabla para tomar el sol o para disfrutar en compañía e incluso llevarte una nevera con bebidas y tomártelas sentado con tu amigo en la tabla, mientras disfrutas del sol y del agua.

La tabla de remo inflable mide 350 x 84 x 15 cm, pero es muy liviana y solo pesa 7 kg. Por supuesto, nuestro Sup también soporta una presión de seguridad máxima de 12 psi. Ideal para principiantes y usuarios avanzados.

Las tablas de remo para adultos vienen con todo lo que necesitas:

tu tabla

bomba alta presión

línea de seguridad

tres aletas

mochila

paleta de aluminio ajustable

Bolsillo impermeable para teléfono celular.

Esta tabla de remo de pie es adecuada para remar, hacer yoga, hacer turismo, pescar, surfear en el agua. Con los anillos en D actualizados, correa segura, espacio de carga y accesorios premium, nuestro SUP inflable es para cada condición.

Esta tabla inflable de stand up paddle es una tabla multifuncional versátil, es adecuada para todo tipo de situaciones ya sea en agua dulce y salada.