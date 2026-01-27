Las zapatillas retro que pegan con todo están de oferta: Llévate las Adidas Handball Spezial a precio de risa

Si tus antiguas zapatillas del día a día ya se tienen que despedir, no te preocupes. Hay muchas opciones que no son solo cómodas y seguras, sino también válidas para cualquier look. De hecho, las Zapatillas Adidas Handball Spezial son un buen ejemplo de esto, ya que su diseño retro está de moda, son llamativas sin llegar a chillonas y encajan con cualquier look. Y lo mejor es que además están rebajadas de 109 a 65 € en El Corte Inglés.

Unas zapatillas para mujer que están pensadas para todo. No importa si vas a entrenar, si vas al trabajo o a una comida o cena con alguien especial. Te van a dar un toque distintivo a la par que comodidad.

Su diseño retro setentero nunca pasa de moda.

El empeine está hecho de ante de primera, con detalles en piel suave que le dan un acabado muy sofisticado.

La suela de goma le da un toque vintage además de un agarre perfecto.

Su patrón de colores las hace destacables, pero sin ser llamativas. Como debe ser un buen complemento.

Comprar en El Corte Inglés por (109,99) 65,95 €

Zapatillas Adidas Handball Spezial

spezial

Si hay algo a destacar de las Zapatillas Adidas Handball Spezial es su equilibrio. No porque te hagan pisar mejor, que también, sino porque han conseguido el punto intermedio perfecto entre pasado y presente con su diseño. Tienen una silueta de caña baja tan clásica como infalible y su empeine de ante premium les da una estética deportiva a la par que refinada. Eso hace que te las puedas poner tanto para hacer deporte como para ir al trabajo o incluso a una reunión. Pegan con todo, ya que son de lo más versátiles, pero también te ayudan a moverte con más seguridasd y firmeza. No en vano, tienen un cierre con cordones que las ajusta perfectamente al pie, y su forro sintético mantiene el frescor a la vez que protege. Además, están diseñadas para durar mucho tiempo, así que son unas compañeras ideales para cualquier look y para el día a día más ajetreado.

No importa si las quieres para llevar un vestido o unos vaqueros, pegan con todo y además se aseguran de dar comodidad y seguridad a tus pies. Te van a sorprender.

¿Qué opinan quienes las tienen?

Las opiniones de estas zapatillas Adidas son tal y como cabría esperar: sobresalientes. Sus compradoras están encantadas no solo con su estilo, sino con lo bien que se amoldan al pie y lo cómodas que son para el día a día. Aquí puedes leer algunas reseñas:

"Me encanta Adidas como marca, y particularmente el calzado de este estilo. Quedan preciosas, son muy cómodas y las pillé a un precio fantástico."

"Son bonitas y cómodas y de precio mejor que en las tiendas físicas. De talla normal.”

"Muy cómodas. Todo un acierto para el día a día. Quedan estupendas para llevar con vaqueros. Todo un acierto."

Varias tallas disponibles, precio rebajado y posibilidad de recogerlas gratis en tu tienda más cercana. El Corte Inglés te ofrece todas estas posibilidades, junto con el envío a domicilio con opción de entrega a partir de 2 horas.