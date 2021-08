Javier Reja se queda cuarto al final tras una gran regata

El sevillano Javier Reja se aupó a la cuarta posición y se hizo con el diploma paralímpico en la final de scull individual disputada esta madrugada en el canal del Bosque Marítimo, dentro de la tercera y última jornada del remo en Tokio 2020, si bien hasta los últimos metros fue poseedor virtual de una medalla que, finalmente, se le escapó por 3 segundos y 19 centésimas.

El sevillano, el más veterano (47 años) de los seis finalistas, empleó la táctica de comenzar con fuerza, no en vano lideró la prueba durante los primeros trescientos metros, tras los cuales cedió el mando al favorito, el ucraniano Roman Polianskyi, que marcaba la cabeza a los 500 metros con 1 segundo y 40 centésimas sobre Reja, segundo.

En esta posición se mantuvo el andaluz al paso por el ecuador de la regata (1.000 metros), a 5.15 del líder, e incluso con 1.500 metros recorridos (a 9.35 de Polianskyi), aunque en esta toma de tiempos el australiano Horrie y el brasileño Campos ya se hallaban en plena remontada y a escaso segundo y medio del español.

4° clasificado en la final paralimpica, medalla de chocolate q me sabe a Oro.Toda la regata 2 hasta los ultimos 500 y en último 250, la verdad ya no podia mas.Lo he dado todo y muy contento. #vamosquenosvamos#al_lio#IIIIIUUUUUUUUU#coheloahi#OneTeamOneWill pic.twitter.com/mhZsGuYiwZ