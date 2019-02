Machín: "No hemos jugado como debíamos"

Después del aciago partido del Sevilla en Balaídos, donde cayó por la mínima ante el Celta, Pablo Machín reconoció estar "fastidiado" por la derrota y la imagen ofrecida por el equipo. El técnico insistió, de todos modos, en que los gallegos no hicieron lo suficiente para llevarse los tres puntos.

"Asumo que hoy no hemos jugado como deberíamos, no hemos competido a nuestro máximo nivel", sostuvo el entrenador soriano. "Por dentro estoy fastidiado, entre otras cosas, porque teníamos una oportunidad para haber hecho un mejor partido y creo que el rival no nos ha exigido tanto como para salir derrotados de aquí", argumentó.

Machín incidió en que esperaba a un Celta más aguerrido. "Nos enfrentábamos a un rival necesitado, que tenía que ganar, pero que tampoco ha mostrado esa dificultad. Y creo que eso nos ha podido venir mal", expuso apuntando a continuación que su equipo estuvo más relajado de lo habitual.

"Lo hemos hablado en el descanso: estábamos demasiado contemplativos y eso podía hacer que en un momento puntual el partido cambiara. Y así ha sido", explicó el míster sevillista. Aunque los blanquirrojos cayeron en Vigo dejando sensaciones muy grises, señaló reiteradamente que no eran merecedores de la derrota. "Seguramente más ocasiones claras que ellos", dijo un Machín visiblemente descontento.

"No quiero que parezca que me estoy quitando responsabilidad ni a mí ni al equipo. Pero podríamos haber cambiado nosotros el partido con el palo de Ben Yedder", indicó el soriano.

De cualquier modo, reconoció que las prestaciones de los suyos no estuvieron a la altura. "El equipo no ha competido hoy al cien por cien de su capacidad. Y eso me duele", comentó. "Con casi nada nos llevamos una derrota. Si el rival hace un buen partido y lo merece, se reconoce, pero hoy nos vamos derrotados por un rival que ha hecho muy poco".

A pesar de la frustración, Machín quiso concluir con un mensaje de optimismo después de dos derrotas seguidas –la del Camp Nou y la de Balaídos–, que no han sentado bien en el seno del sevillismo. "Estoy convencido que esta semana va a servir para recuperar, reflexionar y volver a la senda del equipo que somos", comentó.Es probable que el soriano planee un cambio de chip de cara al choque del próximo domingo ante el Eibar, en el que el Sevilla deberá mostrar mejoría.