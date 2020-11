La imagen del domingo, y la del lunes, es la de Messi con la camiseta de Newells Old Boys mirando al cielo tras marcar ante Osasuna. Los homenajes a Diego Armando Maradona han sido muchos y variopintos. En todas las televisiones han mostrado los minutos de silencio en Argentina, en Italia y en España, cómo se paró el partido en el minuto 10 en el Nápoles-Roma, cómo sonó un tango de Gardel en el Huesca-Sevilla y cómo los jugadores de todo el mundo recordaron a su manera al genio de Villa Fiorito

Pero ha habido otros homenajes, más modestos, en campos de Tercera División e incluso en categorías más bajas que también han quedado en el recuerdo este fin de semana. Jugadores que, la mayoría, por edad, no vieron a Maradona en acción, pero sí han crecido escuchando hablar de él y de ese debate sobre quién fue mejor, él o Messi.

“Para nosotros, sí, fue un homenaje bonito porque al final rindes tributo a, si no el mejor, uno de los mejores de la historia del fútbol hasta el momento. Hombre, realmente a la plantilla, te hablo de jugadores, la mayoría a Maradona no lo hemos visto. No podemos valorar que tal fue o qué incidencia tuvo en el fútbol en aquella época, pero no estamos ajenos a lo que se comenta, que quién ha podido ser mejor, él o Messi, lo que todo el mundo habla”, comenta Salva Rivas, jugador del Gerena, que jugó en La Palma del Condado, donde, como en todos los campos de Tercera, se homenajeó a Maradona. El equipo minero arrancó un empate sin goles en terreno onubense, donde precisamente Salva no es de los jugadores más jóvenes, pero es que el tiempo pasa corriendo y ya hace años de las correrías de Maradona. Por ejemplo, cuando el 10 jugó en el Sevilla, él tenía dos años.

Salva Rivas (Gerena CF) "Por edad, no lo vimos jugar, pero no estamos ajenos a lo que se comenta; ha sido uno de los grandes y es un orgullo; fue bonito"

Alfonso (Castilleja) "En ese minuto se te venían las imágenes des sus goles a la cabeza, más que lo extradeportivo, y una frase: 'La pelota no se mancha'"

Otro jugador del mismo año que Salva y que se puede llamar veterano en una categoría en la que hay muchos jugadores jóvenes es Alfonso Martín, capitán del Castilleja CF y que ya ha vivido dos ascensos del equipo aljarafeño a Tercera División. El de Camas también vivió con su equipo otro emotivo minuto de silencio en el estadio El Arcángel de Córdoba, donde el cuadro de Alejandro Ceballos empató sin goles ante el filial blanquiverde.

“La verdad es que el minuto de silencio fue muy emotivo, porque los que por desgracia, por tema de edad, no hemos podido disfrutar de él en directo sí lo hemos visto a través de documentales y reportajes, y durante ese minuto se venían muchas imágenes de esos goles que él siempre ha hecho”, explica el defensa central, que destaca alguna de las frases de Maradona que se han quedado estos días en bucle repitiéndose en las redes sociales. “Sólo hay que ver la dimensión que tiene, para que después de varios días de su fallecimiento, sigamos viendo día tras días imágenes y frases suyas. Tenemos que quedarnos lógicamente con cómo era futbolísticamente hablando, olvidando todo lo extradeportivo. Y recordando una de sus frases: la pelota no se mancha”, añade.

Más joven, con 23 años, es Christian Orihuela, jugador del Xerez CD que es el actual líder del subgrupo A y que pasó por las canteras del Cádiz, Atlético de Madrid y Sevilla. El Xerez CD, el de toda la vida, curiosamente volvió después de muchos años al estadio Chapín, donde venció al Rota para reforzar su posición de privilegio.

“Siempre es muy emotivo recordar a Maradona de esta manera. También en el calentamiento pusieron videos de imágenes suyas en los videomarcadores y, hombre, las miras y te conmueves un poco por quién fue y lo que ha marcado este jugador en una época del fútbol. La verdad que sí, que muy bonito y el minuto de silencio, igual. Entre el campo vacío, un campo grande como Chapín y no se escuchaba nada… fue conmovedor, la verdad”, explica el espigado y fuerte centrocampista del cuadro jerezano.

Christian Orihuela (Xerez CD) "En un estadio grande como Chapín no se escuchaba nada, pusieron imágenes en los videomarcadores... fue emotivo y conmovedor"

Miguel Gómez (Córdoba B) "A jugadores de un filial hacer este homenaje a Maradona significa mucho respeto por el fútbol. Por mis abuelos sé que era diferente"

Y más joven aún es Miguel López Álamo, uno de los muchos sevillanos que juegan en el filial del Córdoba. "Para mi significa un honor, ya que es uno de los mejores jugadores de la historia. A jugadores del filial hacer un homenaje como éste a Maradona significa respeto por el fútbol más que por la persona. Maradona era fútbol puro, todo lo que engloba el fútbol lo tenia. La pasión por el fútbol se nota cuando se le puede criticar por miles de cosas que hizo que no estuvo bien pero siempre estaba unido al fútbol como jugador. Después, como entrenador y como aficionado de fútbol, personalmente me hubiera gustado verlo en directo ya que por mis abuelos sé que era un futbolista diferente a todos", explica el centrocampista de 19 años.