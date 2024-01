Ochenta minutos para En-Nesyri y quince para Ez Abde en el empate de Marruecos, sin Chadi Riad

La Copa África 2024, como ya ocurriera en 2022, ha trastocado los planes de los equipos de la capital de Andalucía. Tanto Sevilla como Real Betis han 'perdido' jugadores importantes por el mayor torneo de fútbol del continente africano, siendo la selección de Marruecos la más representada por ambos conjuntos.

Por parte del Sevilla, Youssef En-Nesyri ha disputado ochenta minutos en el empate del combinado marroquí ante República Democrática del Congo, selección en la que juega el exsevillista Gael Kakuta. Los representantes béticos, Ez Abde y Chadi Riad, no han tenido tanto protagonismo. El primero ha sumado 25 minutos, mientras que el segundo no ha sido convocado por Walid Regragui. El central aún no ha debutado con la absoluta de Marruecos, mientras que el extremo estaba tocado tras una dura entrada en el partido inaugural ante Tanzania.

Opciones para pasar a octavos de la Copa África

Marruecos parte como la gran favorita para coronarse en la Copa África 2024. La selección de Youssef En-Nesyri, Ez Abde y Chadi Riad salió victoriosa en el primer partido ante Tanzania (3-0, con tanto del delantero sevillista), por lo que su pase a octavos de final se da prácticamente por hecho. El empate ante RD Congo (1-1) con tantos de Achraf Hakimi y Silas, deja a los de Walid Regragui líderes en solitario del grupo F.

A falta de un partido, ante Zambia, Marruecos tiene casi confirmada su presencia en los octavos de final, que se disputarán a finales del mes de enero. La condición de favorita que tiene esta selección hace que Sevilla y Real Betis teman lo peor, ya que, si todo continúa con normalidad, perderán a Youssef En-Nesyri, Ez Abde y Chadi Riad hasta, mínimo, febrero.

El siguiente encuentro lo disputarán Zambia y Marruecos el próximo 24 de enero a las 21.00 horas.