Oficial | Pilar Lamadrid irá a los Juegos de París

Era un secreto a voces que este martes se ha hecho por fin oficial por parte de la Real Federación Española de Vela: Pilar Lamadrid ha certificado su clasificación para los Juegos Olímpicos de París en la clase iQFoil femenina. Así se ha confirmado por parte federativa una vez concluida el pasado fin de semana la segunda prueba de observación designada por la dirección técnica para decidir cuál sería la representante española en la cita olímpica del próximo verano, competición que se desarrollará concretamente en las aguas de Marsella.

La regatista del Club Náutico Puerto Sherry, decimoquinta clasificada en el Trofeo Princesa Sofía de Palma, ha hecho valer este resultado y el quinto puesto del Mundial de Lanzarote de principios de año, en ambos casos como la mejor regatista patria por delante de Nicole van der Velden, para personalizar el pasaporte para los Juegos en la nueva disciplina olímpica del windsurf, clasificación que precisamente la andaluza lograra para España en el Mundial de 2023.

Según reza el comunicado de la RFEV, "en la selección de la sevillana Pilar Lamadrid como representante en iQFOiL femenino, el Comité de Preparación Olímpica concluye que es la mejor regatista nacional de la clase, tanto por su quinto puesto en el Campeonato del Mundo como por su posición aventajada sobre las demás españolas en el Trofeo Princesa Sofía".

Xisco Gil, director de preparación olímpica, comenta que "la decisión se ceñía a dos deportistas, Nicole van der Velden y Pilar Lamadrid, entre las que Lamadrid ha demostrado una clara evolución desde el año pasado, con un quinto puesto en el último Mundial".

La felicidad de Lamadrid

Tras su nombramiento, Lamadrid confirma haber conseguido su objetivo: "La verdad es que, aunque me lo hayan dicho, aún no me lo creo, hasta que no esté allí no voy a ser consciente de lo que acabo de conseguir, que es lograr el sueño que llevo persiguiendo desde pequeña".

Para Pilar (Ellas son de aquí / Livinda / Puerto Sherry), estar en los Juegos Olímpicos tiene también otra connotación, ya que el nombramiento implica una alegría doble "por poder seguir la saga de windsurfistas olímpicas sevillanas, siguiendo la estela de Mª Carmen Vaz, Marina Alabáu y Blanca Manchón".

Respecto a la agenda de los próximos meses, Lamadrid comenta: "Nos queda por delante la Semana Olímpica de Hyères a finales de abril y un ir y venir continuo a Marsella para seguir entrenando y limar los últimos detalles para poder darlo todo en Marsella y regresar a casa con un buen resultado".