Jornada en Tercera con duelos calientes por evitar el descenso

El calendario se aprieta también en Tercera División y la segunda jornada de la segunda fase, en sus tres grupos diferenciados, se disputa este miércoles con duelos calientes que afectan a los equipos sevillanos. Particularmente en la liga de play off por evitar el descenso a División de Honor hay partidos que pueden ser ya dramáticos para algunos, como el Coria-Conil en el que el equipo de Puma necesita reaccionar ya si no quiere verse abocado a ser uno de los cinco que pierdan la categoría.

Con la polémica ya servida en la pelea por ascender a causa de los aplazamientos por los casos de Covid-19 y las denuncias de adulteración de competición que vienen y van, el líder San Roque de Lepe recibe al Xerez CD, mientras que el otro Xerez, el DFC, segundo en la tabla, no jugará, ya que su partido ante el Ciudad de Lucena se ha suspendido. Los cordobeses además, con varios casos positivos, ven su segundo encuentro aplazado. Normal si hay tres días entre uno y otro (domingo-miércoles). Mientras, el Ceuta de José Juan visita al Puente Genil.

'Play off' intermedio

En la fase intermedia, el Utrera tiene un duelo clave en casa ante Los Barrios, después de arrancar un empate en Rota el pasado domingo. Los de Jesús Galván se quedaron fuera al final de la liguilla por ascender y están bien posicionados para llegar a una de las dos plazas que dará una segunda oportunidad en un cuadro eliminatorio final, pero no puede dormirse porque además va a tener en Vistalegre un rival directo, un equipo fuerte físicamente con mucha presencia africana que también se quedó fuera del play off por el ascenso después de muchas jornadas tercero en su subgrupo en beneficio del Ceuta de José Juan Romero, que se metió al final junto a los dos Xerez.

En esta misma fase el Antoniano, que logró escapar de la liguilla de abajo, visita al Pozoblanco en un duelo de dos equipos en la zona baja de esta tabla intermedia.

'Play off' de descenso

Donde hay más presencia sevillana es el play off por evitar el descenso, donde hay duelos directos y algunos que pueden ser decisivos. El líder de este grupo, el Sevilla C, tras descansar el domingo recibe en casa la Lebrijana, un equipo que necesita reaccionar con sólo 17 puntos sumados. Los de Falete, no obstante, se equilibran con el coeficiente de puntos, ya que los equipos que vienen del subgrupo A deben recuperar dos partidos menos.

El Gerena, que aún no sabe lo que es ganar desde que cambió de entrenador, es otro que vive una situación muy comprometida, ya que por presupuesto y nivel de sus fichajes, era un aspirante a otro tipo de objetivos. En la frontera de la salvación, recibe al Arcos en el José Juan Romero, siendo el equipo gaditano uno de los más apurados tras perder el domingo en casa ante el Castilleja (1-2).

Precisamente en el Antonio Almendro se juega uno de los partidos que pueden resultar más calientes entre el Castilleja de Alejandro Ceballos y el Cabecense de Rogelio Sánchez, dos clásicos de los banquillos. Muy parejos en la tabla, sin duda que saltarán chispas, aunque los aljarafeños tienen 4 puntos más y ganar significaría un paso de gigante de cara a tener mayor tranquilidad en los duelos que restan.

Sí es dramático el choque para el Coria en el Guadalquivir, donde comparece el Conil, un equipo con buenos jugadores que además venció en su primer partido de esta fase ante La Palma. Los ribereños, en el debut de Puma en casa, necesitan ganar para no descolgarse como casi lo está ya el equipo onubense, que además no suma porque descansa.

La jornada en Tercera División

'Play off' de ascenso

Puente Genil-Ceuta (19:00)

San Roque Lepe-Xerez CD (19:00)

Ciudad de Lucena-Xerez DFC (aplazado)

'Play off' intermedio

Córdoba B-Rota (18:00)

Utrera-Los Barrios (19:00)

Pozoblanco-Antoniano (19:30)

'Play off' de descenso

Sevilla C-Lebrijana (18:00)

Gerena-Arcos (19:00)

Castilleja-Cabecense (19:00)

Coria-Conil (20:00)

Descansa: La Palma