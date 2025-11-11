Alcaraz-Fritz: horario y dónde ver el partido de las ATP Finals 2025

El español Carlos Alcaraz, que continúa en la pelea por cerrar la temporada como número 1 del ranking mundial, se enfrentará este martes 11 de noviembre al estadounidense Taylor Fritz en el primer turno de las ATP Finals de Turín.

Será el séptimo duelo entre ambos y el quinto en lo que va de temporada, con un balance claramente favorable al murciano (5-1). Una victoria de Alcaraz lo dejaría con pie y medio en las semifinales del torneo, y en una posición inmejorable para asegurar el liderazgo del año.

El español cerrará la fase de grupos frente a Lorenzo Musetti. Si logra imponerse tanto al italiano como a Fritz, certificará matemáticamente terminar 2025 como número 1 del mundo. En cambio, una derrota en esta fase lo obligaría a alcanzar al menos las semifinales —y ganarlas— para mantener su ventaja sobre Jannik Sinner, su principal rival por el trono mundial.

El enfrentamiento contra Fritz supondrá su cuarta cita entre ambos en esta temporada. Aunque el estadounidense logró vencer en la Laver Cup de San Francisco, disputada en pista dura cubierta, las condiciones en el Inalpi Arena de Turín serán muy similares. De hecho, en el entrenamiento conjunto del pasado miércoles, Alcaraz ya se impuso con un marcador de 6-3 y 4-2, demostrando buenas sensaciones antes del duelo.

¿A qué hora juegan Alcaraz y Fritz en las ATP Finals?

El partido entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz está programado para este martes 11 de noviembre a las 14:00 horas, en la pista central del Inalpi Arena, en la ciudad italiana de Turín.

La jornada comenzará con el enfrentamiento de dobles entre Marcel Granollers y Horacio Zeballos frente a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, que buscan también un lugar en semifinales.

Por la noche, a las 20:30 horas, será el turno del duelo entre Lorenzo Musetti y Alex de Miñaur, quienes luchan por seguir vivos en la competición.

¿Dónde ver el partido Alcaraz - Fritz en directo?

El encuentro entre Alcaraz y Fritz podrá verse en directo por Movistar Plus+, que posee los derechos de retransmisión exclusiva en España. La emisión se realizará a través del canal Movistar Plus+, con los comentarios de Álex Corretja.

Con la presión del número 1 en juego y un rival conocido enfrente, Carlos Alcaraz buscará dar un paso firme hacia su objetivo: cerrar 2025 como el mejor tenista del mundo.