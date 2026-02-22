Anaya y Valle firman el doblete en el Premio Diario de Sevilla y 'Mauro' enlaza su quinta victoria

El Gran Hipódromo de Andalucía “Javier Piñar Hafner”, en Dos Hermanas, vivió una de sus reuniones más completas del invierno con protagonismo argentino y un nombre propio que ya es referencia del ciclo: Mauro. El ocho años entrenado por Óscar Anaya volvió a ganar, esta vez en el Premio Diario de Sevilla, y sumó su quinta victoria consecutiva para confirmar su excelente momento de forma.

La jornada, marcada por una climatología primaveral y una notable presencia de público, comenzó en la arena con el Premio 101 Televisión (1.500 metros), reservado a tres años. Allí, la favorita Stepinmydirection, de la cuadra Díaz Sarmiento, impuso su ley de punta a punta bajo la monta del argentino Nico Valle. La pupila de Anaya tomó el mando desde el golpe de cajones y no lo soltó hasta el espejo. Por detrás, Society of Honor, con Borja Fayos, trató de inquietarla sin éxito, mientras Lightning Girl, con Cristina Pérez, completó el trío a casi cuatro cuerpos de la gemela.

El segundo acto fue el más esperado. El Premio Diario de Sevilla, sobre 2.000 metros en arena, reunió a varios contrastados fondistas, pero volvió a emerger la figura de Mauro. El veterano de la cuadra Mallow Gran Canaria resolvió con un poderoso remate por el centro de la pista, perfectamente administrado por Nico Valle. Fue un triunfo trabajado, en el que Pasapalabra, con Ignacio Melgarejo, presentó batalla hasta los metros decisivos. El puntero Shamran, guiado por Václav Janácek, marcó el paso durante buena parte del recorrido, aunque terminó cediendo y ocupó la tercera plaza.

Con esta victoria, Mauro enlaza cinco triunfos consecutivos —dieciséis en su historial— tras imponerse este invierno en Zahara de los Atunes, Vilaseca y Dos Hermanas. Su regularidad y versatilidad lo han convertido en uno de los caballos más fiables del panorama nacional, capaz de adaptarse a distintos trazados y jinetes. Esta vez, la conexión con Valle y la preparación de Anaya volvieron a resultar decisivas.

La hierba tomó el relevo con el Premio Teyla Ameral, primera parte del hándicap dividido sobre 1.200 metros. Imonfire, de la cuadra Joaquín Romero y entrenado por Fernando Pérez, se llevó la prueba con un remate sólido por el centro del tapiz verde, conducido por el portugués Dinis Ferreira. Superó a Haya Taal, con Nicolás de Julián, mientras Empel, montado por Ignacio Melgarejo, cerró el trío.

En la segunda parte del hándicap, el Premio Urbaser, la yegua Madame Caracol, de la Yeguada Urdin-Oriya, confirmó su progresión con una victoria clara. La cuatro años, preparada por Álvaro Soto y guiada por Janácek, dominó con solvencia y dejó a dos cuerpos y medio a Fiji Gold, con Denisa Sikorova. Conspiracy, con A. Martínez, completó las colocaciones.

El broche lo puso la Copa Volvo 2026, primera etapa de la Copa de España de Jinetes Amateurs, disputada sobre 2.100 metros en la hierba. En una llegada vibrante, Lorea, de la cuadra Copihul, volvió a demostrar su afinidad con la amazona Sara Horcajada, campeona en 2024 y 2025. Tras un desarrollo rápido con Ipintza y Key to Success marcando el ritmo, la recta final fue un pulso abierto. Ipintza, con Pablo Laborde, parecía tener la carrera controlada, pero el ataque decidido de Lorea por el exterior resultó definitivo en los últimos metros. Atticus, con D. Villares, completó el trío en un final comprimido.

La reunión confirmó el gran momento del tándem Anaya-Valle, el excelente estado de forma de Mauro y la competitividad de un invierno nazareno que se cerrará el próximo sábado 28 de febrero, Día de Andalucía, antes de que el protagonismo pase al Hipódromo de La Zarzuela el 8 de marzo.