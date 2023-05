Casimiro: "Creímos hasta el final, pero ahora hay que tener la cabeza fría"

Luis Casimiro es un veterano de los banquillos. Le ha pasado de todo y ganar con un parcial de 0-24 es una aventura más en un Betis Baloncesto que pese al enorme valor del triunfo ante el Girona por 79-90 no se ve aún salvado.

"No tocamos la permanencia con los dedos. Si queremos no hacer cuentas nuestra final es el Granada. He felicitado a los jugadores por el trabajo, pero es el momento de mantener la cabeza fría y los pies en el suelo. Si no queremos hacer cuentas ése es nuestro partido. Si lo sacamos adelante, no hay que hacer cuentas", explicó el técnico verdiblanco sobre la victoria.

Pero no fue fácil. Todo lo contrario, tras "una mala puesta en escena, sin energía". "Nos pasaron por encima, pero aguantamos el chaparrón. Y ya nos fuimos al descanso recortando la desventaja. Ganamos el segundo cuarto, después el tercero y ahí nos lo creímos. La clave fue la defensa y dejar al Girona en ocho puntos", indicó.

En este sentido, el preparador heliopolitano valoró el "cambio de estrategia" de su equipo. "Ya no permitimos que pasaran el balón con tanta facilidad. Creímos y tuvimos una mentalidad fuerte", apuntó.

"El equipo ha tenido un espíritu tremendo al final del partido. Entraron los tiros en momentos importantes de los exteriores, pero los últimos puntos fueron por atacar el aro y sacar faltas con más energía. Estábamos perdiendo muchos balones y en el último cuarto apenas perdimos dos", analizó Casimiro, que añadió: "Me ha pasado de todo en el baloncesto. Esto y al revés. En el baloncesto de hoy en día con tanto parón el ritmo es otro y hoy en día es más fácil cambiar las dinámicas".