¡0-24 de parcial para un gran Betis Baloncesto! (79-90)

¡0-24 de parcial final para acercar la permanencia en la Liga Endesa! El Betis Baloncesto exhibió toda su calidad, tanto individual como colectiva, en su visita al Básquet Girona para conseguir un triunfo de un valor incalculable. Los verdiblancos no se dejaron intimidar por el gran arranque de los catalanes y siguiendo los mensajes de Aíto García Reneses, el reputado técnico del rival, dejaron rienda suelta a todo su talento para conseguir una remontada histórica desde que Jenkins pusiera el 79-66 con un triple cuando Jeremiah Hill hacía aspavientos reclamando su sustitución. Ahí llegó Montero, con Tyson Pérez, Pargo, Gerun y compañía, para proclamar un rotundo 'hasta aquí hemos llegado'.

El Betis arrancó su exhibición con otro triple del joven Montero para contestar al de Jenkins y después, de inmediato, otro tiro de tres puntos de Pargo y una canasta más de Tyson Pérez para obligar a Aíto a pedir tiempo muerto ante lo que se le venía encima con 79-74. Pero ya era para nada, las consignas de Luis Casimiro, tan sabio como su colega de banquillo, eran las que calaban en sus hombres. Triple de Tyson Pérez, dos tiros libres del propio Tyson, otra penetración de Montero y el Betis ya estaba por delante con el 79-81.

La inercia era increíble, pero el sencillo fruto de un equipo que es mejor que otro, porque este Betis Baloncesto de mayo es infinitamente superior al Básquet Girona que trata de resistir sin Marc Gasol, todo el tiempo sentado en su banquillo y sin participar ni un solo segundo. Sí jugaba Kameron Taylor para rajarse completamente en esa fase. Sus triples casi no tocaban ni el aro y las pérdidas eran numerosas, igual que un Hill que ya no tenía la sonrisa despectiva del primer periodo hacia su ex equipo.

😏 Tu cara y la de todo el @RealBetisBasket cuando te llevas una 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙘𝙡𝙖𝙫𝙚 para seguir en #LigaEndesa con un parcial... ¡0-24! pic.twitter.com/YlqHki6ly8 — Liga Endesa (@ACBCOM) May 9, 2023

Todo continuó con una antideportiva clara sobre Gerun, que encima anotó, esta vez sí, los dos tiros libres; otra gran canasta de Montero y el parcial iba creciendo hasta el 0-19 y entonces Cvetkovic aprovechaba que le dejaban espacio para penetrar hasta la misma cocina y el punto final llegaba con otro triple de Montero para coronar al joven con más talento de la actual Liga Endesa, algo que seguro que Aíto García Reneses, gran catador de este tipo de estrellas en ciernes, corroborará. También Luis Casimiro Palomo Cárdenas, por supuesto que sí.

El caso es que el Betis Baloncesto se llevaba hasta el básket average de su visita a Gerona después del 71-78 que tuvo lugar en la primera vuelta del torneo liguero. Pero este equipo no tiene nada que ver con el de entonces, ya no depende de una megaestrella como Shannon Evans y sí tiene a un buen puñado de jugadores con talento. El más llamativo tal vez sea Jean Montero, pero también Tyson Pérez suma, igual que Pasecniks, Gerun, Cvetkovic y Báez. Todos, incluso los desacertados en ataque Maronka y Bertans, suman y hasta quienes no juegan, como Fischer o el capitán Pablo Almazán, aportarán de alguna manera su granito de arena. Hasta Pepe Pozas, presente junto al banquillo, y Sylla, que fue el jugador descartado de los trece.

Parcial final Los verdiblancos no acusaron el pésimo arranque y destaparon el tarro de las esencias tras un triple de Jenkins

El Betis Baloncesto tuvo un mérito especial de no dimitir de la pelea a pesar del pésimo arranque protagonizó, cuando iba cayendo ya por 21-5 tras una jugada en la que Jeremiah Hill le vacilaba en la cara a Gerun en un dos más uno del ahora muy camerunés. El ucraniano aguantaba el desafío y, como el resto de su equipo, sabía que había tiempo suficiente para devolverle la afrenta. Lo hicieron todos los suyos a pesar del recital de tiros libres y del trabajito que les costó entrar en el juego de verdad debido a los aciertos ofensivos de Colom.

Pero las diferencias fueron recortándose muy poquito a poco hasta llegar al intermedio con 48-35, pero siempre se estiraban de nuevo, sobre todo con el parcial de 6-0 de salida tras ese periodo de reflexión. 54-35 y ahí comenzó a verse todo más oscuro. Pero quedaba tiemplo, claro que quedaba, sobre todo porque al final del tercer periodo ya estaba el marcador por debajo de los diez de margen (71-62).

Y llegó el hasta aquí llegó antes reflejado después del triple de Jenkins. Montero tocó su corneta y todos sus compañeros lo siguieron con disciplina y también con muchísimo talento. El suficiente para que el Betis Baloncesto borrara del mapa al Básquet Girona con el 0-24 en una auténtica exhibición. Alegría, por supuesto que sí, y también cierta pena por no disfrutar de este equipazo desde el principio del curso. Pero más vale tarde que nunca, por supuesto que sí.