Casimiro trabaja con lo puesto

Luis Casimiro echó a andar como técnico del Coosur Betis. Un primer entrenamiento que no fue más que una toma de contacto con la mitad de la plantilla, ya que hasta cinco jugadores están con sus selecciones para afrontar esta ventana FIBA, y encima en la pista sótano de San Pablo, ya que la principal está ocupada por la disputa del Europeo de boccia. No es la mejor forma para que el manchego comience a preparar el próximo compromiso ante el Unicaja, pero tiene días por delante aún hasta el 5 de diciembre.

No es hombre, Casimiro, de quejarse. Sabe a dónde viene, las condiciones con las que llega y todo lo que puede esperar de la entidad. Aguarda fichajes, pero sabe que se pueden retrasar y trabajará con lo que tiene a su disposición. Deben llegar jugadores para suplir a Carrington y Marko Todorovic, pero algunas piezas deben encajar antes. Por ejemplo, que Evans debute este viernes (o durante el fin de semana) con Guinea en alguno de los tres partidos que afrontará en Angola ante el Congo, la anfitriona y Costa de Marfil. Entonces el base pasará a tener la condición de cotonou, dejará de ocupar ficha de extracomunitario y el abanico en el mercado se ampliará para reforzar la posición de pívot y la de exterior.

Dos fichajes que llegarán con el dinero que se ahorra el club con las salidas, porque el esfuerzo extra está hecho ya con Pasecniks, que sigue cogiendo el ritmo de competición ahora con Letonia. Ahí está uno de los puntos de desencuentro con Joan Plaza, quien exigía más a un club con el presupuesto de la temporada, el mismo que había en septiembre, al límite y cuya entidad matriz presentó hace unos días pérdidas por más de 30 millones de euros.

Rubén Guerrero no llegaría antes de que Unicaja firmase otro pívot ni, posiblemente, antes del duelo andaluz

Las gallinas que entran, por las que salen. No hay más que rascar. Pero a estas alturas de la temporada hay muchos clubes tratando de reestructurar sus plantillas y el puesto de pívot está codiciado. Liberar el pasaporte extracomunitario de Evans es vital, porque hay más margen para buscar por dentro, ya que Rubén Guerrero, en caso de llegar, no debe ser el sustituto de Marko Todorovic. De cerrarse su cesión, que depende de que el Unicaja fiche a otro pívot, sería por Agbelese y no parece, además, que el malagueño arribara antes de ese duelo del 5 de diciembre, ya que no pasa por la cabeza de nadie del Unicaja reforzar al Betis justo antes de enfrentarse entre sí.

Por fuera parece haber más opciones y están llegando ofrecimientos, pero hay que hilar fino para no fallar. Sustituir a Carrington no será difícil, por rendimiento al menos. El escolta llevaba un terrorífico 0/19 en triples en sus últimos nueve partidos antes de pactar su marcha, con el beneplácito de Joan Plaza. Es cierto que el técnico esperaba disponer de un recambio esa misma semana para afrontar el duelo contra el Real Madrid y que al ver que se le negaban opciones por excederse del presupuesto con creces, reforzó su idea de que el club y él no iban al mismo ritmo: "Necesito que todo el mundo vayamos de la mano. Que la gente sufra como yo y que no le parezca indiferente tener un jugador hoy o dentro de 15 días", dijo tras caer con el Real Madrid.