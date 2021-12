Oportunidad para respirar

Nueva oportunidad para la reacción del Coosur Betis y para que el equipo consiga su primer triunfo desde la llegada de Luis Casimiro al cargo de entrenador. Los verdiblancos reciben a un Baskonia cargado de problemas después de una semana con una doble derrota en tierras turcas en partidos correspondientes a la Euroliga y también con amenaza de Covid dentro de su plantilla.

Precisamente por ese motivo el partido tenía que retrasarse en su hora de comienzo en el día de ayer. En concreto, se jugará tres horas más tarde, pues el horario fijado para las 17:00 se ha trasladado hasta las 20:00. Si algo tiene de buena esta cuestión es que, al menos, ya no coincidirá con el duelo del equipo de fútbol en Bilbao contra el Athletic (16:15) y así podrá incrementarse la entrada al Palacio de los Deportes de San Pablo. No hay mal que por bien no venga, evidentemente.

Todo se ha debido a la detección ayer de un caso positivo por Covid en el Bicti Baskonia en un test de antígenos. Esto llevaba a toda la plantilla del equipo vasco a someterse a un PCR y obligaba a la ACB a retrasar el partido de la jornada 14 de la Liga Endesa frente al Coosur Real Betis de este domingo hasta las 20:00, cuando inicialmente estaba programado a las 17:00. Son los inconvenientes de estos tiempos tan negativos por la nueva ola de contagios.

Según informó la patronal de los clubes, la detección de dicho positivo y los test a los que ha habido que someter a la expedición baskonista –que han dado negativo en todos los casos tanto en las pruebas de antígenos como en los test PCR– obligaba a modificar su plan de viaje a Sevilla y a retrasar el choque tres horas.

Sea la hora que sea la que está fijada para el arranque, lo que sí está claro es que no es el mejor rival ni el momento, pero el calendario aprieta y la primera victoria de Casimiro como entrenador de los béticos no puede esperar más.

Los verdiblancos regresan a San Pablo para batallar ante el Baskonia en un choque de necesitados. Si los béticos aspiran a salir de los puestos bajos, los vitorianos pelean por afianzarse entre los ocho mejores de la competición para poder disputar la Copa del Rey.

La empresa parece bastante complicada, pero la mejoría experimentada en las últimas semanas bien merece un premio en clave de victoria. Además, si había algún momento más o menos propicio para enfrentarse al Baskonia es éste. Los vitorianos vienen de jugar dos partidos en Turquía con sendas derrotas y, además, contundentes. El martes caían ante el Anadolu Efes por 87-72 en un partido decidido en el último cuarto. El jueves fue aún peor, pues el Fenerbahçe se imponía por un contundente 75-53.

Es evidente que el cansancio debe pesar dentro de la plantilla de Neven Spahija, que fue el técnico elegido para sustituir a Dusko Ivanovic al frente del banquillo del club. Sí se recuperó en el segundo encuentro el base uruguayo Granger, que aportó 8 puntos para los vascos.

Eso sí, el entrenador no se cortó a la hora de reprender a sus jugadores en sus valoraciones. “Esta semana hemos estado muy lejos del carácter Baskonia”, lamentó tras la doble derrota en Turquía.

Ahora le toca al Coosur Betis sacar partido de estas circunstancias. Casimiro recupera a Pablo Almazán para fortalecer el puesto de alero, pero sigue sin llegar un recambio para Spires. Son los que son y ellos tendrán que encargarse de buscar la tercera victoria de la temporada. La necesidad aprieta.