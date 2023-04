Con el 11, Jeremy Pargo, y enfrente Shannon Evans

Ocho jornadas restan para el final de la Liga Endesa y todas ellas, por tanto, serán decisivas para la suerte del Betis Baloncesto. El cuadro de Luis Casimiro vuelve a estar obligado casi a un verdadero milagro deportivo para eludir el descenso a la LEB Oro y para conseguirlo debe acercarse al final protagonizado en el anterior curso en el que prácticamente ganó todos los partidos que se le fueron presentando con una demostración de poderío y espectáculo inesperados por lo demostrado con anterioridad. La primera montaña a escalar responde por Valencia Básket y aguarda hoy a partir de las 20:00 en la Fuente de San Luis.

Quiere el caprichoso destino que en esta primera escala hacia el sueño de eludir el descenso esté enfrente el gran protagonista de la salvación en el anterior curso. Shannon Evans es uno más en la rotación del Valencia Básket después de haber decidido en el final del pasado año que su etapa en el Betis Baloncesto había llegado a su final. El base norteamericano ya no tiene ese rol tan protagonista que gozara con los verdiblancos y en los valencianos no es ni siquiera el director de juego titular.

Tal vez no sea Evans ni el segundo base para Álex Mumbrú, pues tanto Chris Jones como Jonah Radebaugh están muy por delante de quien fuera la gran estrella del Betis tanto la pasada temporada como en el primer tramo de ésta. Pero el deporte, los retos de quienes están metidos en él y el dinero, por qué no decirlo, tienen estas cosas y Evans, y su agente, apostaron por una aventura nueva con los riesgos que ello suponía.

El Betis Baloncesto, con unos miles de euros en su cuenta corriente, cierto es, se vio obligado a realizar cambios en su plantilla y no todos fueron para bien, desgraciadamente para los verdiblancos. La mejor prueba de ello es que hoy está previsto el debut de un veterano curtido en mil batallas como nuevo base en busca de esa salvación tan complicada. Jeremy Pargo toma las riendas del equipo y, paradójicamente, lo hace con el dorsal número 11 en su camiseta, el mismo que luciera Shannon Evans durante su etapa en San Pablo.

Eso quiere decir que el sustituto elegido por la dirección deportiva del club para tratar de mantener un nivel cercano a Evans no ha dado el resultado esperado. Josh Gray llegó en enero procedente del baloncesto ruso, concretamente del Lokomotiv Kuban, y, pese a que no parece un mal jugador, no ha respondido a lo que Luis Casimiro deseaba de él. La incapacidad para liderar desde dentro de la cancha, sobre todo en lo referente a la dirección, ha obligado a afrontar una nueva apuesta y cabe esperar que Jeremy Pargo sí sea capaz de ayudar a incrementar el número de victorias.

Luis Casimiro "Pargo tiene dotes de liderazgo y su carácter desenfadado y alegre nos viene muy bien"

Pargo, el nuevo 11 en el elenco bético, llega, además, a un equipo que sí fue capaz de derrotar la pasada semana a todo un Lenovo Tenerife, el equipo que estaba en la clasificación por detrás de los tres grandes del baloncesto español, Baskonia, Real Madrid y Barcelona, que es el orden actual. El Betis Baloncesto, ya casi con toda su plantilla al completo, con Tyson Pérez de líder y Gerun, Pasecniks y Fischer para garantizar el poder bajo los aros, sí ofrece síntomas esperanzadores en ese sentido.

El triunfo contra los tinerfeños fue el que impulsó la apuesta por Pargo para tratar de dar alcance al Baxi Manresa o al Granada, que son los dos equipos que actualmente están por delante de los hombres de Luis Casimiro. Ambos, además, se enfrentan horas antes (17:00) en el Nou Congost y resulta curioso que nadie supiera responder en el entorno verdiblanco sobre las preferencias de victoria de uno u otro. Siempre la respuesta acudía al tópico de que lo importante es ganar en Valencia y que en el otro suceda lo que deba pasar.

No les falta razón a quienes así piensan, pero las dificultades en Valencia, donde ya ganó el Betis Baloncesto la pasada campaña, serán tremendas. Los locales están en la octava posición en una campaña irregular tras la apuesta por Álex Mumbrú, uno de los técnicos emergentes en el baloncesto español, y necesitan el triunfo para no complicarse la presencia en las eliminatorias por el título. El Breogán, noveno, tiene el mismo número de victorias y derrotas en estos momentos, y el Obradoiro y el Bilbao Básket, décimo y undécimo, caminan con sólo un triunfo menos.

Eso, y los nombres de su amplia plantilla, hacen que ganar en Valencia se convierta en una proeza, pero este Betis Baloncesto necesita precisamente eso, gestas, para alcanzar su objetivo de eludir el descenso. Los valencianos han recuperado a la mayor parte de sus lesionados, aunque no es segura la presencia del internacional López-Aróstegui en este encuentro. Son bajas seguras de larga duración Prepelic y Van Rossom, pero la plantilla encabezada por Dubljevic tiene un enorme potencial con Jasiel Rivero, Chris Jones y compañía. También Evans, que juega en el bando contrario. A ver si Jeremy Pargo lo hace olvidar.