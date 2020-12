El Coosur Betis ha encontrado en el mercado sus objetivos y ahora trata de cerrar a la carrera los fichajes de los esperados refuerzos, con los que Joan Plaza tratará de enderezar el rumbo del equipo, ahora en puestos de descenso.

"No hay margen de error y es por eso, entiendo, que el club se está tomando el tiempo para no equivocarse o hacerlo lo menos posible", explicó el técnico, que añadía respecto a sus objetivos: "Cada entrenador tiene sus prioridades y para mí el uno y el cinco son fundamentales en la construcción de una plantilla. Y son las dos posiciones que necesitamos cubrir lo antes posible. Para mí uno es el cerebro y el otro el finalizador", indicó. Y los refuerzos tienen nombres: Jerome Randle para la dirección y Jerome Jordan para el juego interior. Jerome & Jerome para rearmar al Coosur Betis.

Decía Plaza que el conjunto verdiblanco "no está en condiciones de elegir mucho" y que priorizaba "alguien que conozca el club; y si no, que conozca la ACB; y si no que haya jugado en Europa". Jerome Jordan cumple con todas las premisas y es el objetivo del club para reforzar el juego interior. "Ya ha demostrado su capacidad y nos puede ayudar tanto en la pista, me consta, como fuera de ella. En estos momentos en los que estás sufriendo tener una persona que sepa jugar ese papel en el vestuario es muy importante", decía Plaza sobre el interior con pasaporte jamaicano. El club quiere cerrarlo lo antes posible.

También tiene pasaporte europeo, ucraniano en este caso, Jerome Radle, con experiencia en el viejo continente pero apenas en la ACB, ya que se rompió el ligamento cruzado el día de su debut con el Fuenlabrada tras apenas 12 minutos de juego. Daba pistas el pasado martes Plaza al decir que el Betis está "en la cola de equipos para fichar" y a lo que llega es a "jugadores con muchos recorrido en sus piernas o muy jóvenes o que salen de una lesión y vienen a recuperarse, con talento, eso sí...". Talento tiene Randle, con amplia experiencia en Europa, aunque está por ver cómo de restablecido está de su grave lesión.

El club quiere fichar a ambos jugadores. Randle llegará en lugar de Harrow, cortado a finales del mes de noviembre. Pero firmar al pívot obligará a reestructurar la plantilla: cortar a un jugador o seguir con 13 y hacer convocatorias. Eso sí, hacen falta cuatro cupos de formación en un conjunto de 12 fichas y el Betis va justo con Mike Torres, Spires, Niang y Pablo Almazán, lesionado y cuyo sitio está ocupando el canterano Magassa ahora. Meter a Jordan implicaría, por tanto, dejar fuera a un jugador que no sea cupo (Obi es el único interior posible, ya que Ndoye y Kay son fijos), o meter a Magassa por Spires o Niang para dejarle sitio al interior jamaicano, aunque entonces otro jugador debería quedarse fuera.