Fernando Moral: "No es el momento de luchas internas sino de estar unidos"

Fernando Moral, presidente del Betis Baloncesto, señaló en el acto de presentación de los nuevos cuatro fichajes del equipo que "no es el momento de luchas internas sino de estar unidos" para sacar la difícil situación clasificatoria, una temporada más, del conjunto verdiblanco.

Cuatro fichajes de golpe para cambiarle la cara a un equipo que apenas ha logrado tres triunfos en lo que va de temporada y está inmerso, de lleno, en la pelea por evitar el descenso una campaña más. "Es una situación sobrevenida. Hemos sufrido muchas lesiones y hemos tenido que hacer cambios cuando el mercado lo ha permitido para reconfigurar la plantilla acorde a las exigencias dirección deportiva y lo que ofrece el mercado", indicó el dirigente bético, que dio la cara por el grupo, a pesar de la delicada situación en la clasificación: "Tenemos un club profesional con jugadores implicados. No podemos pedirles más, sólo mejorar en los resultados, pero lo están dando todo. Hay que confiar en ellos, en la dirección deportiva y en Luis Casimiro. No es el momento de luchas internas, sino de estar unidos", indicó Moral, cuestionado sobre el futuro en caso de un nuevo descenso a la LEB tras los dos anteriores, sólo uno llevado a efecto: "Bueno, en realidad sólo bajamos una vez. El compromiso del Betis es máximo y así ha sido desde 2016. Nos gustaría darle más alegría desde el baloncesto y por eso esta temporada hicimos un gran esfuerzo por la continuidad del grupo. No nos ha acompañado la suerte con lesiones, especialmente en el juego interior. Lógicamente nuestra voluntad no es pasarlo mal", aseguró.

Moral fue cuestionado también por las palabras de Casimiro tras perder con el Obradoiro, cuando dijo que si decía lo que pensaba "se incendia el club..., bueno la sección". "Sería por el nerviosismo de la situación deportiva, los fichajes que no llegaban...; pero el mercado es el que es. Seguro que su mensaje tenía un fin constructivo".