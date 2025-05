Gonzalo García de Vitoria: "Nos dio mucha envidia ir a Cartagena y ver el pabellón lleno"

Sevilla/El Betis Baloncesto afronta este viernes un partido de vida o muerte, en el que tendrá que ganar en San Pablo en el definitivo quinto encuentro para clasificarse a la Final Four. Gonzalo García de Vitoria, antes de este decisivo duelo, considera que "será un partido igualado y en el que los detalles marcarán las diferencias."

Tras los cuatro encuentros disputados, dos en San Pablo y otros dos en suelo murciano, la serie regresa a Sevilla. El técnico verdiblanco explicó que la clave para llevarse el triunfo es "ser constantes y jugar bien". Además, aseguró que el equipo dirigido por Jordi Juste cambió "el plan respecto a los dos partidos de liga. Tú al final puedes presuponer lo que te van a hacer, pero puede cambiar. Hemos sabido leer bien los dos entrenadores lo que hacía falta y hemos ido buscando soluciones".

En cuanto a la presión, Gonzalo señaló que "es real que cuando todo el mundo te ha puesto un objetivo, quizás eso te puede generar más responsabilidad". Aunque matizó. "No se puede generalizar a un equipo, eso va por jugadores: algunos lo llevan mejor y otros peor". "Ya es un partido de si ganas sigues, si pierdes te vas a casa. Nosotros llevamos una semana así y lo hemos sacado, pero ahora los dos equipos tendremos mucha tensión porque todos queremos ir a la Final Four", añadió el entrenador.

Una de las facetas en las que tendrá que mejorar el Betis Baloncesto son las rectas finales, en la que en varios partidos de la serie han perdido ventajas y han acabado sufriendo o incluso perdiendo, fue cuestionado si el cansancio fue clave en eso. "En el primer partido tuvimos una ventaja de seis puntos que se nos fue por varios errores: una ayuda innecesaria, una pérdida de balón, una falta en ataque... En el segundo fuimos capaces de recortar, pero al final nada. Allí, en Cartagena, ellos, con desventaja, dieron dos o tres pasos más en agresividad, cambios automáticos... En el tercero llegamos más cansados, pero en el cuarto fuimos capaces de rotar y llegar más frescos, aunque teníamos jugadores tocados físicamente", señaló el entrenador bilbaino.

El técnico verdiblanco garantizó que todos están mejor, aunque admitió que "Dino y Brooks no pudieron entrenar el primer día" y que este último "sufrió mucho allí, en Cartagena." Sobre Vitor Benite explicó que "está bien y cada partido se siente mejor", mientras que sobre el serbio, que acabó tocado en el último encuentro, comentó que "va a haber momentos en que le duela la rodilla y lo tenemos que controlar."

También fue cuestionado por la Final Four, que ya tiene sede se celebrará en la Caja Mágica de Madrid. "En Madrid está bien, pero eso facilita a los otros equipos clasificados (haciendo referencia a que los tres equipos ya clasificados son Movistar Estudiantes, Fuenlabrada y Palencia", comentó. El presidente del Betis Baloncesto había confirmado hace unas semanas que se pediría que se celebrara en Sevilla, aunque Gonzalo García de Vitoria tenía claro que no iba a ser en la capital andaluza: "Metiendo 1.000 personas en un play off no tenía mucho sentido que la sede central fuera aquí. Yo no tenía ninguna fe en que nos la fueran a dar", aseguró.

Contarán con el factor cancha, pero la duda es si responderá San Pablo, que estuvo apagado y con poca asistencia en los dos primeros encuentros de la eliminatoria. "Nos dio mucha envidia ir a Cartagena y ver el pabellón lleno. Ojalá tengamos una buena entrada que nos ayude", señaló el técnico bilbaíno.

Gonzalo García de Vitoria también se mostró muy molesto por las quejas del rival en relación al arbitraje. "Nosotros no nos hemos quejado. Podemos estar más o menos contentos, pero me molesta porque eso le quita valor a lo que hicimos. Me puse a ver las estadísticas y nos han pitado cinco faltas más que a ellos en el play off. En el cuarto partido fueron 23-23, cuando su nivel físico es mucho más duro que el nuestro. Me ha parecido muy feo, es condicionar. Decir que la Federación está demostrando... nosotros no nos hemos quejado. Es generar polémica y presión. Yo no voy a entrar en eso. Perdimos allí el tercero y no se me ocurrió decir nada", afirmó.

Para finalizar, habló sobre Rubén López, el más destacado en el cuarto encuentro, que permitió al Betis forzar el quinto partido. "Rubén estuvo muy bien, valiente. Le estamos dando confianza y le salieron bien las cosas", dijo sobre el madrileño, que acabó en último partido con 22 puntos y un 4/5 en triples.