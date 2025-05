Rubén López lidera al Betis Baloncesto en Cartagena para forzar el quinto partido (80-88)

El Betis Baloncesto sobrevivió en Cartagena y esta vez sí, logró cerrar el encuentro para forzar el quinto y definitivo partido de la serie, que se decidirá en San Pablo. Ya lo había advertido Gonzalo García de Vitoria tras el tercer encuentro una victoria lo cambia todo. Y es que ahora los verdiblancos contarán con el factor cancha para sellar el pase a la Final Four. Sin embargo, no pueden confiarse. Cartagena ha demostrado que no es un simple recién ascendido. Es un equipo que siempre se repone y llega vivo a los últimos minutos.

El técnico verdiblanco apostó por Rubén López, quien se exhibió en el primer cuarto y fue el líder del equipo. A pesar de ello, sólo disputó 15 minutos, algo difícil de entender, ya que fue claramente el mejor de su equipo. Por el contrario, Renfroe jugó 23 minutos a pesar de acabar con apenas cuatro puntos y un total de cinco pérdidas de balón. El que no jugó fue Dallo, aún sin conocerse el motivo de su ausencia. Esta vez, el Betis sí estuvo más intenso en el rebote: 35 capturas, nueve más que su rival.

Cartagena perdió, pero no se rindió. Volvió a apretar al Betis hasta el final. Con 3:56 por jugar, Hughes cometió pasos y Balastegui anotó, acercando a los locales a cinco. El Palacio Municipal de Deportes, un día más abarrotado, rugía. En una jugada desafortunada, Tunde se metió una autocanasta al intentar asegurar un rebote defensivo. Entraron los nervios y el miedo en el cuerpo de los jugadores béticos con el recuerdo del pasado viernes en la mente. Perdieron una posesión y cometieron una falta. Van Eyck tuvo dos tiros libres para poner a su equipo a uno, pero falló ambos. Poco después, el neerlandés se redimió con un triple que dejó la diferencia en solo dos puntos. La afición comenzaba a creer en otra remontada épica. Pero esta vez, el Betis sí fue más contundente y supo cerrar el partido. Tunde anotó dos tiros libres y luego Hughes uno más (80-85). El propio estadounidense sentenció el encuentro con una canasta que amplió la ventaja a siete puntos a 25 segundos del final. Esta vez, no se les escapó.

Descomunal primer cuarto de Rubén López

Salió lanzado desde el inicio el Betis Baloncesto, al igual que en el tercer encuentro, hoy con un protagonista diferente, un inspirado Rubén López, que contó con la confianza de Gonzalo García de Vitoria. Se marcó un primer cuarto descomunal con 14 puntos y 6/7 en tiros de campo. Los locales sólo probaban desde el exterior. Es cierto que acertaron dos seguidos de su mejor especialista, Hermanson, pero terminaron los primeros 10 minutos con un pobre 3/11 en triples. Tras un 2+1 de Hughes y cinco puntos seguidos de Rubén López, la ventaja se estiró hasta los nueve puntos, lo que obligó a Jordi Juste a pedir tiempo muerto.

La sangría se detuvo cuando apareció el principal problema del Betis Baloncesto en esta eliminatoria, defender el rebote ofensivo. En esa faceta, Cartagena aprovechó para anotar por medio de Ugochukwu y Garuba. Aunque la defensa bética se mostró contundente en los minutos finales y un triple de Álex Suárez permitió a los sevillanos cerrar el primer cuarto con una renta de 14 puntos (15-29).

El segundo cuarto arrancó con ambos equipos erráticos, a excepción de un triple de Rogers García en la primera posesión. Radoncic falló una canasta clara, y en una rápida transición Gabriel Gil bajó de la barrera mental de los 10 puntos. Gonzalo García de Vitoria no quería sustos, y pese a seguir con nueve de ventaja, decidió parar el partido porque su equipo no estaba ejecutando buenos ataques. A falta de un minuto para el descanso, Ugochukwu, bien defendido por Tunde, le sacó un 2+1 para reducir la distancia a ocho. La defensa verdiblanca volvió a conceder dos tiros libres y Cartagena se puso a seis. De nuevo, el técnico verdiblanco pidió tiempo muerto al ver atascado al equipo y preparar la última jugada antes del descanso. La estrategia funcionó. Tunde acertó, y el Betis se fue al descanso con ventaja (40-48).

Parcial de 0-6 del Betis Baloncesto y Cartagena responde con un 7-0 tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, varios intercambios de golpes. Parcial de 0-6 para el Betis con dos triples de Rubén López, que seguía enchufado. Esto obligó a Jordi Juste a pedir tiempo muerto, que le sentó muy bien a los suyos. Los locales respondieron con un parcial de 7-0, y esta vez fue el técnico visitante quien tuvo que detener el juego. Las indicaciones de De Vitoria reordenaron al equipo, que recuperó los 14 puntos de ventaja. Pero Cartagena no se rendía y no quería irse del encuentro. Dos triples consecutivos y una gran transición culminada con una canasta forzada de Alberto Martín acercaron a los locales a seis puntos, encendiendo el Palacio de Deportes de Cartagena. En ese momento, apareció Hughes con un triple clave, y varias buenas defensas permitieron cerrar el tercer cuarto con ventaja (62-74).

El último cuarto comenzó con una sequía de dos minutos para el Betis y un parcial de 6-0 para Cartagena, que reavivó los fantasmas del pasado viernes. El parcial se frenó tras una falta discutida que los murcianos reclamaron como tapón. Las protestas derivaron en una técnica, y luego llegaron las canastas de Rubén López, que volvió a aparecer, y de Benite, para recuperar los 10 puntos de diferencia, con poco más de cinco minutos por jugar. No fue fácil, pero esta vez se supo sufrir para cerrar la victoria y todo se decida en casa, en San Pablo donde han sumado victorias de prestigio. Radoncic encendió las alarmas al retirarse con molestias, aunque luego regresó para disputar los últimos minutos y debería ester sin problemas en el quinto encuentro. .