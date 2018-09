Costa, Almazán y la ambición de ser primeros

El Betis Energía Plus presentó a Lluís Costa y Pablo Almazán, presentados por el presidente, Fernando Moral, como "dos talentos de la LEB Oro" y por Juanma Rodríguez, director deportivo, "Como jugadores de futuro en ACB". Ambos fueron claros sobre le reto de esta campaña para el conjunto verdiblanco: "El objetivo es ascender como primeros", aseguró Almazán.

El alero granadino sabe lo que supone un play off, aunque este año cambia el formato haciéndolo incluso más peligroso. "El año pasado llegamos a la final Manresa y Melilla. Fueron 14 partidos en menos de un mes y al final para el que no consigue el objetivo es un palo. Por lo que la idea es tomar el camino corto. Hay equipo para ello", indicó el alero, "orgulloso" por poder ejercer la capitanía: "Es un orgullo por lo que significa la entidad y una motivación extra. Llevo muchos años en esta liga y ahora estoy en un momento de madurez perfecto para asumir este reto".

Costa, por su parte, cree que "a todo jugador le gusta ganar y con esa ambición se llevará al club de nuevo a la ACB". "En las dos primeras semanas las sensaciones están siendo muy buenas. Hay un buen grupo y unido que es muy importante", afirmó el base, que formará pareja con Dani Rodríguez. ¿Los mejores de la categoría? "Eso habrá que demostrarlo en la pista, porque hay equipos que se han reforzado bien como Palma, Bilbao y Melilla".El director deportivo, Juanma Rodríguez, señaló que con once jugadores en plantilla el club sigue abierto a reforzar la plantilla consciente de que "durante la temporada pasarán cosas", si bien no quiere decir que se vaya a fichar ahora. "El mercado de interiores es bastante complicado e intentamos llegar a jugadores que no fueron posible. Por dentro nos hubiese gustado incorporar a alguno que no pudo ser" incidió el malagueño, cuestionado también por el presupuesto: "Me fijaron un límite y estamos ahí. No somos el equipo que más ha gastado. Este año hay mayor presupuesto en todos los clubes y el nuestro es acorde para lograr el objetivo".

Finalmente, el presidente Fernando Moral recordó que el partido ante el Granada del viernes "será a puerta abierta en esa idea del club de acercar el baloncesto a la afición" y apuntó la posibilidad de que haya autobuses para el encuentro ante el Granada de la próxima semana.