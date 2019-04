Es complicado entender que un profesional tan reconocido como Juanma Rodríguez se apartase de la primera plana del baloncesto. Más difícil, si cabe, que volviera en Sevilla para poner las bases del renacimiento del club en la LEB Oro. Lo convencieron para venir, él se convenció también y en menos de 10 meses el primer objetivo, volver a la ACB, ya se ha cumplido.

En la cancha del Pez Volador, donde estaba "convencido que el conjunto de Curro Segura ganaba por cómo entrenaron los jugadores durante la semana", el malagueño estaba nervioso antes del encuentro. Exultante tras el mismo, después de culminar "una gran temporada que, en principio, no esperábamos que fuese tan absolutamente redonda". La clave, para el directivo, está clara: "En la concentración de pretemporada en Sierra Nevada me di cuenta que teníamos un grupo humano sensacional y eso me dio tranquilidad, porque sabía que en los malos momentos los chicos darían un paso adelante y se unirían más para superar las dificultades", indicó.

Y no son palabras lanzadas al aire por el costasoleño. "En la cena de celebración tras el ascenso se lo dije en la intimidad, que no he conocido ni he participado en un grupo mejor. Quizá lo compararía al del Mayoral Maristas con el que ascendimos a la ACB y nos mantuvimos. Es lo más parecido que yo he vivido", afirmó Juanma Rodríguez, que antes de empezar a pensar en el proyecto del equipo de Liga Endesa quiere "disfrutar" de lo que queda. "Ya tendremos tiempo de analizar todo. Además, también dependerá del presupuesto del proyecto. Evidentemente habrá que tomar decisiones que no serán fáciles, pero habrá tiempo para tomarlas en busca de que sean las mejores para el club. En cualquier caso, llevamos todo el año trabajando y siguiendo muchas ligas, jugadores y equipos. Pero este grupo ha marcado la hoja de ruta a seguir y el ADN a seguir implantando en el equipo: humildad, trabajo duro y ambición para que el Betis suene en España también por su marca de baloncesto. Tenemos claro qué queremos, aunque todavía sin nombres ni apellidos", explicó el director deportivo bético.

"No he participado en un grupo mejor que éste; sólo es comparable al Maristas que ascendió"

Desde el viernes su teléfono "echa humo". Amigos y compañeros que se alegran por él y por el Betis. "Son días que nunca se olvidan", afirma Rodríguez, quien ha hecho un máster tras años ejerciendo de ojeador para los Cavaliers sin casi conocer la LEB Oro: "Para mí ha sido un año en el que he aprendido mucho de mi compañero Asier Alonso. Es una liga muy competitiva que para los muchos jugadores jóvenes y otros con hambre puede ser un trampolín. Hay talento y muy buenos entrenadores. Me ha sorprendido mucho por el nivel y he visto jugadores y proyectos que en breve estarán en ACB".

A principios de abril y sin saber con qué economía contará es imposible hablar de nombres futuros. De los del presente no quiere olvidarse de nadie, "porque todos han sido importantes". "La derrota en Bilbao pudo generar dudas, pero nos reunimos con el cuerpo técnico y los jugadores y cambió la cosa. En el primer partido después de hablar ganamos al Cáceres y después vencimos en Palencia. Creo que tras esos dos partidos empecé a ver que el ascenso no se nos iba a escapar", explicó el malagueño, que ha disfrutado "mucho viendo al equipo entrenar". "Todos antepusieron siempre el equipo a lo individual. Muchos rebajaron sus estadísticas personales que tenían en otros conjuntos en favor del colectivo. Es algo que, realmente, me ha sorprendido. No me quiero dejar a nadie, porque esto ha sido un éxito colectivo de todos".