Carreño eliminado, Dani Mérida queda como único español en la Copa Sevilla

Sorpresa en la Copa Sevilla, después de que Pablo Carreño, el gran estandarte del torneo, cayerá eliminado en manos del serbio Lajovic tras caer en tres sets (4-6, 6-3 y 3-6), después de una dura batalla que duro 2 horas y 15 minutos.

No comenzó bien el partido para el gijonés, ya que el serbio Lajovic logró el break en el primer juego del encuentro. A partir de ahí sólo le bastó cumplir con su servicio, algo que hizo con solvencia para llevarse el primer set en 38 minutos.

En la segunda manga se mantuvo la igualdad hasta el octavo juego en el que Pablo Carreño logró romper el servicio y después cerró el set con su servicio, aunque antes salvó una bola de rotura.

El encuentro se fue al tercer y definitivo set en el que el español salió a por todas y ya en el primer juego hasta tuvo dos opciones de break, pero ambas la salvó el serbio. Luego tuvo tres Lajovic, pero ambos desaprovecharon esa oportunidad. Algo que no hizo Dusan Lajovic en el octavo juego en el que aprovechó su bola de rotura para ponerse con 5-3 de ventaja. Acabó cerrando el encuentro con el servicio para colarse entre los cuatro mejores del torneo de la capital andaluza. Clave fue para el tenista natural de Belgrado el servicio en el que logró hasta seis saques directos y con un alto porcentaje en el primer servicio (71%).

Pablo Carreño sentado en la Copa Sevilla / Club Tenis Betis.

El peruano Ignacio Buse intentará eliminar este viernes al cuarto español

El peruano Ignacio Buse sigue cargándose a tenistas españoles tras dejar atrás a Bernabé Zapata y el jerezano Pablo Llamas, en cuartos ha hecho lo propio con Carlos Taberner tras imponerse por 6-3 y 6-2. Por ahora el número 135 del mundo se ha mostrado imparable y aún no ha cedido ningún set. Comenzó como un tiro el tenista peruano que con dos breaks consecutivos se colocó con un 5-0. El valenciano dio emoción al encuentro con un contra break, pero la reacción fue tarde porque Buse cerró la primera manga con su servicio. En el segundo set arrancó imponiéndose el resto con tres breaks, dos de ellos del sudamericano, que con otro break puso la directa en las semifinales en el que tendrá la oportunidad de eliminar a otro español.

Su rival será Daniel Mérida, que superó a su compatriota David Jorda Sanchis. El madrileño, a pesar de tener menos hora de descanso que su rival, no lo notó y venció por un doble 6-4 en 1 hora y 25 minutos. Después de que ambos arrancaran con dudas tras perder sus juegos con el servicio, Daniel Mérida desequilibró el encuentro en el séptimo juego logrando el break que a la postre fue decisivo para llevarse la primera manga. En el segundo rompió el servicio en el tercer juego y después con el 3-2 a favor, levantó un 15-40, salvando dos bolas de rotura. Tras superar ese primer apuro fue capaz de cerrar el partido con el saque, con el que acabó con un alto porcentaje del primer servicio un 70%.

Tras la eliminación de Pablo Carreño en manos de Lajovic, Daniel Mérida se queda como el único superviviente español en el torneo de la capital andaluza.