Djokovic desespera a Fritz y será el rival de Alcaraz en las semifinales

El serbio Novak Djokovic, al límite de sus fuerzas, derrotó este martes al estadounidense Taylor Fritz y avanzó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, donde se medirá con el español Carlos Alcaraz.

Djokovic, ganador de 24 'Grand Slam' y actual número 7 del mundo, se deshizo de Fritz (número 4) por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 en 3 horas y 24 minutos. Con su clasificación de este martes, Djokovic habrá jugado 53 semifinales de 'Grand Slam' en su carrera, las cuatro en este 2025.

Había 10 precedentes entre Djokovic y Fritz, todos ganados por el serbio. Fritz, que fue finalista en Nueva York en 2024 y que este martes contaba con el apoyo del público, entró al partido con la batalla mental perdida.

Djokovic marcó la diferencia en los momentos clave y dio un paso al frente cuando el partido lo pidió. Fritz hizo todo lo contrario: perdió sus 10 primeras pelotas de 'break', viendo como se le esfumaban una tras otra sus oportunidades.

Djokovic se vacía

Djokovic quebró el primer juego de Fritz para empezar con un 3-0 que le llevaría a servir por el set con 5-3. Fue un juego que duró 12 minutos, en el que Fritz dispuso de cinco bolas de 'break', defendidas punto a punto por el serbio.

El serbio también se adelantó en el segundo set, en el que sirvió con 5-4 para el set. Al resto, Fritz tuvo tres pelotas de 'break' y logró su primer quiebre del partido gracias a un error de Djokovic (una dejada corta), igualando así la manga.

Ese momento podía haber marcado un antes y un después para Fritz, pero el californiano se pegó un tiro en el pie con dos dobles faltas, entregando el siguiente saque. Djokovic se llevó así el segundo set por 7-5.

El efímero resurgir de Fritz encendió al público de Nueva York, hambriento de tenis tras haberse perdido el primer partido de la noche entre la bielorrusa Aryna Sabalenka y la checa Marketa Vondrousova, quien se retiró por lesión.

Esa actitud sacó de quicio a Djokovic, objeto de abucheos a partir de ese momento. El serbio, desconcentrado, entregó un 'break' temprano en el tercer set, del que nunca logró recuperarse, dejando que Fritz se llevara la manga por 6-3.

Tras tres horas de partido, el desgaste empezó a pasar factura a Djokovic, que con 38 años se vio al límite frente a la potencia de Fritz en el cuarto set. Los dos defendieron su servicio, con largos intercambios, esperando el error del rival, intentando no arriesgar.

Con 4-4, Djokovic sostuvo su servicio en blanco y se situó ante una oportunidad única de llevarse el partido al resto. En la tercera pelota de partido, con una doble falta de Fritz -el error que el serbio esperaba-, selló el triunfo por 6-4.

Fue la victoria número 95 de Djokovic en Flushing Meadows, en sus 19 participaciones. Solo Jimmy Connors, con 98, tiene más.

"Tuve algo de suerte"

En declaraciones a pie de pista, Djokovic dijo que fue un "partido increíblemente igualado" que "cualquiera podía ganar" y reconoció que su rival le dominó en algunos tramos del partido.

"En este tipo de partidos, unos pocos puntos marcan la diferencia. Por suerte, algunos de esos puntos cayeron de mi lado, sobre todo al final del cuarto set; el último juego fue de infarto. Honestamente, fue duro para Taylor terminar con una doble falta, no se lo merecía", dijo el serbio.

La semifinal de Djokovic con Alcaraz será el noveno enfrentamiento entre ambos. Hasta ahora, el serbio domina el historial con cinco victorias frente a tres del español. Los dos últimos encuentros, los cuartos de final del último Abierto de Australia y la final de los Juegos Olímpicos de París 2024, fueron para Djokovic.