Doma, saltos y morfología en una intensa jornada en la Gran Semana Anglo-árabe

Jornada plena de actividad en la Gran Semana Anglo-árabe de Sevilla. El Parque del Alamillo, donde se está desarrollando, fue escenario desde primera hora de la mañana de este viernes de diversas competiciones, registrando finalmente casi doscientas salidas a las distintas pistas.

Una de las pistas estuvo reservada al Concurso Morfológico Nacional de la raza Anglo-árabe, una de las citas que más atención despierta entre los criadores y los profesionales, que tienen oportunidad de contemplar los mejores ejemplares de la raza, que por sexos y edades son evaluados por el equipo de jueces. Por la mañana fuerono las pruebas de Modelos y Aires, además de la prueba montada, una característica exclusiva de los concursos de esta raza que se ha realizado en la pista de competición de deporte.

Por la tarde se desarrolló la prueba de Salto en Libertad, dividida entre los ejemplares de dos y tres años, evaluando ya su habilidad natural para el Salto y sus aptitudes futuras así como el Trote y el Galope en libertad, en la que las gradas estuvieron abarrotadas por su mezcla de espectacularidad para el público e interés para criadores y compradores.

En cuanto a los resultados, en la categoría más destacada, la de ejemplares de tres años (Pruebas de Selección), los primeros puestos fueron para Whisper de Peñaflor, AA, en Machos, un hijo de Quercus du Maury y Nahil propiedad de Yeguada Parias Cervera, y en Hembras Galleta, AA, una hija del semental Adalid, AA y de Original propiedad de Almenara Alta.

Un caballo salta una prueba en la jornada de viernes de la Gran Semana Anglo-árabe. / M.G.

Mientras, en la pista de competición principal comenzó la competición nacional de Concurso Completo en las categorías de 80 a 100, y lo ha hecho con sus dos primeras pruebas: en horario matinal ha sido la de Doma Clásica, y por la tarde han sido las de Saltos. A falta de la última prueba, el Cross, Manuel Senra y la yegua Elke Fine encabezan provisionalmente el CCN100 con 30,4 puntos, mientras que en ese nivel en caballos jóvenes es Pedro Lira y otra yegua, Inca BK son los que están al frente. En el CCN80, la primera plaza es para Natalia Romero con Flor de Lis-VA 50%, y en caballos jóvenes lideran Ignacio Oliva con Chilena.

La jornada finalizará con la entrega de premios del concurso morfológico, a la espera del gran espectáculo que se espera este sábado. Desde por la mañana tendrá lugar el Cross de Concurso Completo en las distintas categorías, que se disputará a lo largo del Parque del Alamillo, única prueba de estas características en España, con los caballos galopando y afrontando obstáculos en un recinto público habilitado al efecto, con recorridos perfectamente delimitados para la seguridad de los espectadores que quieran acercarse a disfrutar, pues –como todas las actividades de la Gran Semana Anglo-árabe- es totalmente gratuito y abierto al público.

Por la tarde se disputará el Trofeo Campeón de Campeones de Doma Vaquera, que reúne solo a campeones de España de esta disciplina tradicional tan arraigada y con tantos seguidores, y finalizará con un homenaje en recuerdo de uno de los mayores maestros de la historia de la Vaquera, D. Joaquín Olivera Peña.