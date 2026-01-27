TEMPORAL
Desvíos parciales en la SE-20 para la reparación de desperfectos
Alcaraz celebra su triunfo contra De Miñaur y su pase a las semifinales en Australia.
Alcaraz celebra su triunfo contra De Miñaur y su pase a las semifinales en Australia. / Joel Carrett | Efe

Las fotos de Alcaraz y del resto de cuartos de final de Australia

Carlos Alcaraz, en semifinales del Open de Australia por primera vez en su carrera tras derrotar a De Miñaur

Carlos Alcaraz, número uno del mundo, batió a Alex de Miñaur, el último jugador australiano superviviente en el torneo, y alcanzó por primera vez en su carrera las semifinales del Abierto de Australia (7-5, 6-2 y 6-1).

El jugador murciano, de 22 años, ganador de seis títulos del Grand Slam, aunque ninguno en Melbourne por ahora, tardó dos horas y 18 minutos en acabar con la resistencia del jugador de Sídney que decayó en cuanto perdió el primer set, el que más cerca de ganar tuvo.

Alcaraz se enfrentará en semifinales, el próximo viernes, contra el alemán Alexander Zverev, finalista el pasado año, que previamente ganó al estadounidense Learner Tien por 6-3, 6-7(5), 6-1 y 7-6(3).

Las fotos de Alcaraz y del resto de cuartos de final de Australia
1/133 Las fotos de Alcaraz y del resto de cuartos de final de Australia / Joel Carrett | Efe
