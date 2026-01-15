Las fotos del Racing-Barcelona de Copa

El Barcelona se impuso por 0-2 al Real Racing Club, con un tanto de Ferrán Torres y otro de Lamine Yamal, en un encuentro en el que Hansi Flick tuvo que sacar a toda su artillería para ganar el partido.
El conjunto de José Alberto tuvo una clara ocasión para lograr el empate en el tiempo añadido, con un dos para uno de Manex Lozano y Andrés Martín ante Joan García, aunque el delantero cedido por el Athletic Club decidió jugársela y no logró anotar, y en la siguiente jugada, Lamine Yamal, a pase de Raphinha, sentenció el encuentro con el definitivo 0-2 que certificaba el pase a cuartos del Barcelona.
