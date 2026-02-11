El Fundación Cajasol Andalucía arrolla al Arenal Emevé y consolida su tercera plaza en una noche de fiesta (3-0)

El Fundación Cajasol Andalucía mantiene su estado de euforia competitiva y lo trasladó a la pista con una victoria rotunda frente al Arenal Emevé por 3-0 (25-13, 25-15 y 25-15) en el pabellón Francisco de Dios Jiménez. La cita, marcada por el homenaje a las campeonas de la Copa de la Reina, reunió a más de mil espectadores y se convirtió en una auténtica celebración del voleibol en Dos Hermanas. En lo deportivo, el triunfo refuerza a las nazarenas en la tercera posición y consolida su candidatura a los play off por el título.

Desde el primer intercambio quedó patente la diferencia de ritmo y determinación. El equipo dirigido por Ricardo Torronteras salió con intensidad máxima, imponiendo un alto nivel de saque y un bloqueo perfectamente sincronizado. Con un 9-5 inicial, el técnico visitante, Alberto Chaparro, se vio obligado a detener el juego. Lucía Prol y Jada Burse comenzaron a marcar diferencias en el ataque, mientras el servicio de Prol generaba constantes problemas en la recepción gallega.

El dominio local se amplificó con el trabajo en la red. Maguilaura Frías y Kennedi Evans cerraban espacios en el bloqueo, forzando a su rival a jugar por las alas en situaciones previsibles. El 14-7 fue el reflejo de un primer set prácticamente decidido, sostenido por un juego coral y una distribución precisa de Hemery Herman. Sin fisuras en la recepción ni en la transición defensa-ataque, el parcial se cerró con claridad por 25-13.

Máxima contundencia

El segundo set arrancó con la misma contundencia. Dos acciones consecutivas de bloqueo de Herman marcaron territorio desde el inicio. Con el pabellón entregado, el Fundación Cajasol Andalucía mantuvo una presión constante que desactivó cualquier intento de reacción visitante. La líbero Bianca Polo sostuvo la defensa con solvencia, neutralizando las diagonales de Amelia Portero y facilitando segundas opciones de ataque.

El marcador avanzó hasta un 13-7 que obligó a un nuevo tiempo muerto visitante. Sin embargo, el guion no cambió. Louise Sansó y Evans explotaron el primer tiempo en el centro, aprovechando la calidad en la colocación de Herman. La superioridad fue evidente en todas las facetas: saque, bloqueo y contraataque. El set concluyó con otro 25-15 que evidenciaba el control absoluto de las locales.

En el tercer parcial, el arranque volvió a ser demoledor. El 12-6 inicial confirmó que el equipo nazareno no quería prolongar el encuentro. Aunque el Arenal Emevé intentó ajustar con el saque y firmó un pequeño parcial que estrechó la diferencia hasta el 14-10, la reacción fue inmediata. Un tiempo muerto de Torronteras reordenó ideas y devolvió la agresividad al ataque.

Una dinámica excelente

Maguilaura Frías asumió protagonismo desde zona cuatro, castigando la línea con potencia para elevar el marcador hasta el 18-11. El bloqueo volvió a ser determinante en el tramo final, con acciones consecutivas de Alejandra Pérez y Leticia Delagrammatikas que sellaron el 25-15 definitivo. Todas las jugadoras dispusieron de minutos en una noche redonda tanto en lo colectivo como en lo individual.

La victoria permite al Fundación Cajasol Andalucía reforzar su posición en la zona alta y mantener una dinámica extraordinaria tras la conquista copera. El equipo suma confianza, solidez y regularidad en un tramo clave de la temporada, donde cada punto puede resultar decisivo para asegurar el factor cancha en las eliminatorias.

El próximo desafío llevará al conjunto sevillano a Gran Canaria, donde se medirá el domingo al CD Heidelberg, actual campeón de liga, a las 19:00 horas (horario peninsular). Una prueba de máxima exigencia que servirá para medir el verdadero alcance de un equipo que atraviesa su momento más brillante del curso y que sigue lanzando un mensaje claro al campeonato: la ambición no tiene techo en Dos Hermanas.