El Fundación Cajasol Andalucía vuelve a casa para defender su gran momento ante el Arenal Emevé

El Fundación Cajasol Andalucía afronta este miércoles una nueva cita marcada en rojo en el calendario. El conjunto nazareno regresa al pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos) para medirse al Arenal Emevé de Lugo a partir de las 19:00 horas, en un encuentro correspondiente a la jornada intersemanal de la liga y que llega en el mejor momento posible para las de Ricardo Torronteras. Tras conquistar la Copa de la Reina y sumar dos importantes victorias lejos de Dos Hermanas, el equipo busca prolongar su excelente dinámica ante su público.

El momento que atraviesa el Fundación Cajasol Andalucía invita al optimismo. Las nazarenas han sabido gestionar la exigencia del calendario tras el título copero y han respondido con solvencia en dos desplazamientos consecutivos. Primero, superaron al CV Sayre CC La Ballena, y el pasado fin de semana firmaron un contundente 0-3 frente al Haro Rioja Vóley, resultados que se han traducido en seis puntos de enorme valor clasificatorio. Gracias a esta racha, el equipo se ha instalado en la tercera posición, un lugar privilegiado de cara a los play off por el campeonato.

El duelo de este miércoles supondrá, además, un reencuentro especial con la afición, ya que será la primera vez que el equipo juegue en casa tras la brillante conquista de la Copa. El encuentro servirá para compartir el título con los seguidores nazarenos y reforzar el vínculo entre equipo y grada en un tramo decisivo de la temporada. Desde el club se espera un gran ambiente en Los Montecillos, consciente de la importancia del apoyo del público para seguir creciendo en la clasificación.

En el plano deportivo, el Fundación Cajasol Andalucía llega con el objetivo de sumar su cuarta victoria consecutiva en la liga y la séptima dentro de una espectacular racha positiva que abarca todas las competiciones. La confianza es alta, pero el cuerpo técnico mantiene el discurso de máxima concentración, sabedor de que enfrente estará un rival incómodo y con mucho en juego. El Arenal Emevé aterriza en Dos Hermanas tras caer por 1-3 ante el Avarca de Menorca, segundo clasificado, y ocupa actualmente la séptima posición con 21 puntos.

La igualdad en la zona media-alta de la tabla es uno de los grandes alicientes del campeonato esta temporada. El propio conjunto lucense se encuentra en puestos de play off, pero con una renta mínima respecto a la zona baja. Apenas dos puntos separan al Arenal Emevé de los puestos de descenso, que ocupan CV Kiele Socuéllamos y CV Sayre, ambos con 19 puntos. Además, el Haro Rioja Vóley, también con 21, cierra actualmente las plazas que dan acceso a la lucha por el título, lo que refleja la enorme competitividad de la liga.

Por su parte, el Fundación Cajasol Andalucía continúa mirando hacia arriba. Con 29 puntos, las nazarenas se sitúan a seis del Avarca de Menorca, segundo clasificado, y mantienen una ventaja ajustada sobre sus perseguidores directos. El CV Sant Cugat suma 27 puntos, aunque con un partido más disputado, mientras que el CV Emalsa Gran Canaria acecha con 26 puntos y un encuentro pendiente, lo que obliga a no bajar el nivel en ningún compromiso.

El choque de este miércoles se presenta, por tanto, como una oportunidad clave para afianzar la plaza de play off y dar un paso más hacia el objetivo de terminar la fase regular entre los cuatro primeros, lo que permitiría disputar los cuartos de final con el factor cancha a favor. Un escenario que el club persigue por cuarta temporada consecutiva y que reforzaría la notable regularidad del proyecto deportivo.

Con todos estos ingredientes, se espera un gran espectáculo en Dos Hermanas. El Fundación Cajasol Andalucía quiere seguir soñando en grande y hacerlo junto a su gente, en una noche que combina emoción, ambición y la recompensa a un equipo que atraviesa uno de los momentos más brillantes de la temporada.