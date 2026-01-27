Fundación Cajasol | Entre la felicidad por el título de Copa y los agradecimientos mutuos

La Fundación Cajasol ha vivido este martes una tarde cargada de emoción y orgullo con la recepción oficial al equipo de voleibol femenino Fundación Cajasol Andalucía, flamante campeón de la Copa de SM La Reina Iberdrola. Un triunfo histórico que convierte al conjunto nazareno en el primer equipo andaluz en levantar este prestigioso trofeo y que, además, le abre las puertas de la competición europea la próxima temporada.

El acto, celebrado en la sede de la Fundación en Sevilla, estuvo presidido por Antonio Pulido, quien quiso felicitar personalmente a las jugadoras y al cuerpo técnico del club natural de Dos Hermanas. En su intervención, Pulido subrayó que "el apoyo al deporte está en el ADN de esta casa" y animó al equipo a seguir creciendo: “Espero que este sea el inicio de muchas copas y reconocimientos, porque sin ninguna duda os lo merecéis. Al final del camino, cuando las cosas se hacen bien, los méritos llegan”.

El presidente de la Fundación Cajasol puso también el acento en el papel social del éxito deportivo, destacando que las campeonas son "un espejo para muchas niñas que van a querer reflejarse en vosotras". En este sentido, reafirmó la apuesta de la entidad por el proyecto: "Esta casa va a seguir apostando estructuralmente por el club y ojalá podamos vernos de nuevo aquí con otra copa".

Elogios Antonio Pulido, destacó el ejemplo que representan las jugadoras, el trabajo del club y la apuesta estructural por un proyecto que ya es referente del deporte femenino en Andalucía

El título conquistado el pasado domingo en el Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife culminó un fin de semana perfecto para el equipo dirigido por Ricardo Torronteras, que se impuso en la final al Heidelberg Volkswagen, actual campeón de liga y líder actual de la competición, por un claro 3-0 (25-22, 25-17 y 25-19), después de haber eliminado en semifinales al Avarca de Menorca, defensor del título. Una victoria que ya forma parte de la historia del deporte andaluz y que clasifica al equipo, además para la CEV Cup, segunda competición europea en prestigio por primera vez en su historia.

Durante la recepción, el presidente del club, Marcos Galán, agradeció el respaldo de la Fundación y de todas las personas que hacen posible el proyecto: "Directivos, colaboradores y, por supuesto, el público. Esas familias y esas niñas que nos recibieron en el aeropuerto nos dan un empujón enorme para seguir compitiendo a este nivel". En la misma línea, el mánager y director deportivo, Ricardo Lobato, expresó su gratitud "a la que lleva siendo nuestra casa durante 20 años" y puso en valor la dimensión que aporta contar con un patrocinador del nivel de la Fundación Cajasol.

Uno de los momentos más emotivos llegó con las palabras de la capitana, Maguilaura Frías, quien confesó que "es inexplicable lo que estamos viviendo" y lanzó un mensaje cargado de ambición: "Ésta no va a ser la única copa que vamos a traer". Un sentimiento compartido por jugadoras como Sasa Barón, otra de las capitanas, que destacó el apoyo constante recibido y la felicidad de poder compartir el trofeo con la Fundación.

Por su parte, el entrenador Ricardo Torronteras resaltó que el reconocimiento recibido tras la Copa no se ha limitado al resultado deportivo, sino también a la forma de competir: "Nos han felicitado no sólo por ganar, sino por cómo se ha comportado este equipo y este club en la victoria. Eso dice mucho de los valores que representamos".

La ampliación del patrocinio entre la Fundación Cajasol y el histórico Club Esquimo de Dos Hermanas, formalizada el pasado mes de septiembre, ha dado lugar al actual Fundación Cajasol Andalucía, una alianza basada en el compromiso con el deporte base, la formación y la inclusión social a través del voleibol. Un proyecto sólido que hoy celebra un éxito histórico y que mira al futuro con ambición, valores y vocación de seguir haciendo crecer el deporte femenino en Andalucía.