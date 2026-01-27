TEMPORAL
AEMET activa este miércoles el aviso naranja en Sevilla por fuertes vientos
Maguilaura Frías y Antonio Pulido con la Copa de la Reina entre ellos.
Maguilaura Frías y Antonio Pulido con la Copa de la Reina entre ellos. / Juan Carlos Muñoz

Las fotos de la recepción en la Fundación Cajasol a las campeonas de la Copa de la Reina de voleibol

Fundación Cajasol | Entre la felicidad por el título de Copa y los agradecimientos mutuos

Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol
1/15 Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol / Juan Carlos Muñoz
Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol
2/15 Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol / Juan Carlos Muñoz
Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol
3/15 Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol / Juan Carlos Muñoz
Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol
4/15 Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol / Juan Carlos Muñoz
Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol
5/15 Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol / Juan Carlos Muñoz
Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol
6/15 Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol / Juan Carlos Muñoz
Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol
7/15 Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol / Juan Carlos Muñoz
Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol
8/15 Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol / Juan Carlos Muñoz
Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol
9/15 Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol / Juan Carlos Muñoz
Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol
10/15 Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol / Juan Carlos Muñoz
Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol
11/15 Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol / Juan Carlos Muñoz
Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol
12/15 Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol / Juan Carlos Muñoz
Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol
13/15 Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol / Juan Carlos Muñoz
Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol
14/15 Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol / Juan Carlos Muñoz
Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol
15/15 Recepción en la Fundación Cajasol a la campeonas de la Copa de la Reina de voleibol / Juan Carlos Muñoz

También te puede interesar

Lo último

stats